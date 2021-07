Il y a un minimum de précautions à prendre avant de tenir un concours sur Facebook ou Twitter

Il peut quelquefois être tentant d’organiser des concours dans vos réseaux sociaux. Par contre, il y a quelques points à considérer.

Lisez d’abord les règlements

Avant de lancer un concours dans votre page Facebook ou Instagram, assurez-vous d’abord de lire attentivement les règlements des sites en question.

Facebook, Twitter, Instagram et les autres médias sociaux ont des règles clairement énoncées à ce sujet. À vous de les consulter avant de mener votre concours.

Respectez les lois provinciale/territoriales en vigueur

Assurez-vous également de respecter les lois provinciales et territoriales.

À titre d’exemple, la Régie des alcools, des courses et des jeux au Québec exige de remplir un formulaire de déclaration de concours si la valeur s’élève à plus de 100 dollars.

Utilisez un service tiers

Cela étant dit, vous auriez tout intérêt à utiliser un service tiers afin de gérer votre concours. Des outils comme Gleam, Votigo, Socialshaker et d’autres semblables ont été créées spécifiquement pour la gestion des concours et des promotions.

Non seulement facilitent-ils l’organisation et la gestion de votre concours, mais en plus ils vous protègent en quelque sorte d’éventuels problèmes.

Ne laissez place à AUCUNE ambiguïté

Les gens devraient savoir précisément ce qu’ils peuvent gagner, comment doivent-ils participer, quand pourront-ils mettre la main sur leur cadeau, et, surtout, comment le récupèreront-ils.

Ça peut être un peu frustrant de participer à un concours, mais de s’apercevoir après qu’il faut prendre possession de son cadeau en main propre… à 400 kilomètres de chez soi.

Ce ne sont là que quelques-uns des points à considérer lorsqu’on décide d’organiser un concours dans les médias sociaux.

Si vous souhaitez obtenir d’autres conseils utiles sur la tenue d’un concours sur Facebook en outre, je vous suggère particulièrement de lire « 5 étapes pour réussir ton concours Facebook ». Honnêtement, on peut difficilement faire plus complet.

Si vous avez déjà organisé des concours dans vos médias sociaux et souhaitez partager votre expérience, n’hésitez pas à la partager dans les commentaires.