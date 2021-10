Ne négligez pas la radio, et Adele vous en fait le preuve

La chanteuse britannique Adele a réalisé au cours des derniers jours un exploit rarissime. Son plus récent titre « Easy On Me » est devenu le plus joué de l’histoire de la radio américaine au cours de sa première semaine de sortie, selon le réputé magazine Variety.

Pas moins de 451 stations américaines l’auraient ajouté à leur catalogue de chansons en ondes, selon les chiffres fournis.

« Easy on Me » est ainsi la première chanson à avoir été ajoutée dans le plus de stations de cinq formats musicaux distincts la même semaine, soit les formats Top 40, AC (adulte contemporain), Hot AC, AAA (Adult Album Alternative) et R&B.

Et preuve que la magie de la radio opère encore, l’exploit aura permis à la chanteuse de faire son entrée à la 68e position du Billboard Hot 100 dès sa sortie.

À première vue, l’exploit n’a peut-être rien de bien impressionnant.

Sauf que, la chanteuse s’est accaparé cette position… à peine 5 heures après le lancement de sa chanson.

Il y a fort à parier d’ailleurs qu’elle grimpera encore rapidement les échelons au cours des prochaines semaines.

Il faut dire que le nouveau ‘single’ de la chanteuse était très attendu.

Il s’agit en effet d’un premier titre pour Adele depuis son dernier album, 25, qui date d’il y a six ans déjà.

Cette impressionnante apparition à la radio, en même temps que dans les plateformes de ‘streaming’, aura permis à « Easy On Me » d’occuper le premier rang du classement britannique des ‘singles’ dès son lancement avec 217 300 ventes.

Le dernier artiste a avoir réalisé des chiffres similaires était Ed Sheeran avec « Shape of You » en 2017 (226 800 ventes).

Aux États-Unis, pas moins de 14 800 unités de la chanson furent vendus au cours des cinq premières heures de sortie.

Un score suffisant pour la projeter au N° 4 du classement des ventes de chansons numériques du magazine Billboard.

Soulignons en terminant qu’Adele a recueilli 3,1 millions de ‘streams’ aux États-Unis, soit des chiffres comparables aux 3,1 millions d’écoutes à l’antenne.

À preuve que la magie de la radio opère encore lorsque vient le temps de promouvoir la sortie d’une nouvelle chanson.

(Photo d’en-tête : Adele en concert au Stade de Wembley à Londres lors de sa tournée mondiale, juin 2017, Ian Hughes, Wikimedia Commons)