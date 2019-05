NosRadios.ca : nouvelle plateforme pour écouter nos radios en ligne

Il est désormais possible d’écouter nos radios en direct sur Internet via le site NosRadios.ca, peu importe l’appareil que vous utilisez, et ce, tant sur votre PC dans votre foyer que sur votre téléphone mobile lors de vos déplacements.

Grâce à un partenariat conclu récemment avec la firme québécoise StatsRadio, ce qui nous aura permis d’amener nos radios membres sur une même plateforme de diffusion et de mesure de l’auditoire en temps réel, l’Alliance des radios communautaires (ARC) du Canada a mis en place le site NosRadios.ca.

Construit à la base comme une application web progressive, ce qui lui permet de s’adapter à tous les formats d’écran, le site peut même, dans certaines conditions, s’installer directement dans les appareils mobiles afin qu’on puisse ensuite y retourner plus rapidement et facilement.

Écran d’accueil de NosRadios.ca avec invitation d’installation

Possibilité d’ajouter l’application web progressive sur le téléphone

Ajout au téléphone via le manu des paramètres du navigateur

Les radios pourront être entendues sur les appareils fonctionnant sous les systèmes d’opération Mac OS X, iOS 8 à 12, Windows 7 à 10, Android 4.x (Ice Cream Sandwich) à 9.x (Pie), ainsi que Linux (Debian, Ubuntu, Fedora, openSuse).

Pour les navigateurs testés, la liste comprend notamment Firefox 32.0.2 à 65.x, Google Chrome 24.x à 72.x, Maxthon 4.x à 5.x, SeaMonkey 2.4.x, Yandex 1.7.x à 18.x, Microsoft Internet Explorer 10.x à 11.x, Microsoft Edge 38.x à 44.x, Opera 25.x à 54.x, Opera mini 8.x, Safari 10.x à 11.x pour MAC OS X, Epic Privacy Browser 2.x, FOSS Browser 5.x et sûrement d’autres qui n’ont pas été testés.

Donc, à peu près n’importe qui, depuis n’importe quel appareil fixe ou mobile et sur pratiquement tout navigateur pourra accéder à NosRadios.ca et écouter nos stations membres.

Il faudra toutefois que certaines conditions soient réunies afin de pouvoir installer l’application directement dans le tiroir d’applications, tel que démontré plus haut.

Cette vidéo ci-dessous vous montre comment installer NosRadios.ca sur votre téléphone…

Ouvrez votre navigateur internet; Tapez NosRadios.ca dans la barre d’adresse; Lorsque l’invitation d’installation apparaît, cliquez dessus; Acceptez l’installation de NosRadios.ca sur votre appareil; Trouvez le raccourci créé sur l’écran et/ou le tiroir d’applications du téléphone, dépendamment de votre configuration.

Pourquoi une application web progressive?

Une application web progressive (progressive web app ou PWA en anglais) ont l’avantage d’offrir en quelque sorte le meilleur des deux mondes, entre le site mobile et l’application native qu’on trouverait dans une boutique d’application de Google ou d’Apple.

D’une part, elle s’avère moins lourde qu’une application native. On n’a pas non plus à parcourir une boutique d’applications pour la trouver, puisqu’elle est disponible sur internet, là où la majorité des internautes naviguent quotidiennement de toute façon.

On accède au site NosRadios.ca sur notre navigateur préféré, y compris Chrome et Safari comme on l’a mentionné plus, et, si on ne veut pas l’installer… on ne l’installe tout simplement pas.

On pourra tout simplement y revenir plus tard en la gardant dans nos signets ou en tapant l’adresse de nouveau dans la barre de navigation.

La vitesse de chargement de l’application web progressive une fois installée dans le téléphone s’apparent à celle d’une application native, et même, dans certains cas, plus rapide et consomment moins de données.

Des exemples? Le site mobile de Twitter a été conçu à la base comme une application web progressive. Hé, oui! Il est d’ailleurs l’un des premiers et des plus connus à l’avoir fait.

En naviguant vers ce lien et en l’installant dans notre appareil compatible, l’application se comporte ensuite de la même façon qu’une application native le ferait. Elle peut envoyer des notifications, trouver le positionnement du téléphone, téléverser des fichiers depuis l’appareil, etc.

Pourtant, quand je regarde dans mon téléphone, l’application web progressive de Twitter représente à peine… 262 Ko de données stockées.

Alors que si j’installais la version présente dans la boutique Play de Google, l’application native pèserait pas moins de 18,06 Mo.

Voici donc la procédure à suivre pour exécuter des raccourcis depuis l’écran d’accueil iOS.

Comme nous vous l’avons montré dans une image plus haut, on peut également procéder d’une manière à peu près semblable avec les navigateurs fonctionnant sur Android.

Rendez-vous sur NosRadios.ca pour écouter nos radios. Bonne écoute!

NOTE : NosRadios.ca est en évolution constante. Des interruptions momentanée peuvent survenir. Aussi, nous ne somme pas responsables des flux en continu fournis par les radios. Celles-ci sont responsables de leur programmation.