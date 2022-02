De nouvelles lignes directrices sur les systèmes de divertissement à bord des voitures

La North American Broadcasters Association (NABA) a publié récemment les lignes directrices visant à offrir aux auditeurs, la meilleure expérience possible lorsqu’ils utilisent de nouveaux modèles d’autoradios et le système multimédia dans leur véhicule.

Très techniques, mais pourtant essentielles

Les informations, certes très techniques pour le commun des mortels, sont néanmoins d’une importance capitale.

Non seulement jouent-elles un rôle essentiel pour rendre l’expérience plus agréable à l’écoute de la radio, mais elles ont aussi un grand impact sur la sécurité des conducteurs et de leurs passagers à bord.

Les directives ont donc été élaborées tant pour les manufacturiers automobiles et les radiodiffuseurs eux-mêmes, que pour les automobilistes qui en profiteront sans même s’en rendre compte.

Elles permettront de leur offrir la meilleure expérience utilisateur, ce qu’on appelle communément User Experience ou UX en anglais.

On y traite notamment de l’accès aux réglages, de l’affichage textuel, de la reconnaissance des commandes vocales, et beaucoup d’autres sujets.

Vous dire à quel point tout (ou presque) a été réfléchi, ça va aussi loin que la durée maximale suggérée qu’on devrait presser un bouton pour définir une station comme favorite.

Une version largement inspirée de la WorldDAB

La version nord-américaine de ces lignes directrices est directement inspirée des WorldDAB User Experience guidelines, mises à jour récemment en janvier 2022.

L’organisation WorldDAB est celle qui travaille à la promotion et l’implantation de la radio DAB, surtout en Europe et en Asie-Pacifique.

Les lignes directrices sont basées en outre sur des études auprès des consommateurs, ainsi que les recommandations d’experts en la matière.

Lorsqu’on leur demande les fonctionnalités essentielles d’un bon système multimédia dans une voiture, les principales demandes que formulent les consommateurs sont :

1. qu’on puisse trouver facilement la fonction radio sur le système multimédia;

2. qu’on ait facilement accès aux stations;

3. que la liste des stations offertes soient mises à jour;

4. qu’il soit possible de définir facilement les stations préférées en préréglage;

5. qu’on puisse continuer d’écouter sa station lorsqu’elle est disponible;

6. que de l’information supplémentaire soit offerte sur l’audio qu’on entend (ex. : titre, interprète, etc.);

7. que la radio puisse être configurée selon leurs besoins.

En partant de ces constats, les principales recommandations ont été formulées. On peut les lire dans le document.

Celles-ci indiquent par exemple que le système multimédia doit renfermer un bouton « Radio » affiché en permanence sur le tableau de bord, dans le système lui-même ou, à tout le moins, dans son menu principal.

À défaut de quoi, s’il n’y a pas de bouton « Radio », il ne devrait pas falloir plus de 2 clics depuis l’écran d’accueil du système multimédia afin de sélectionner sa station de radio.

Les directives WorldDAB Radio UX avaient été développées pour la première fois en 2018. La plus récente révision réalisée en janvier dernier a coïncidé avec la parution de cette toute première version nord-américaine des lignes directrices de la NABA. Les deux organisations ont donc largement travaillé de pair.

Il est possible d’accéder directement aux lignes directrices elles-mêmes en version .PDF en suivant cet hyperlien.

Mentionnons que la North American Broadcasters Association (NABA) est un groupe à but non lucratif. Elle regroupe des radiodiffuseurs des États-Unis, du Canada et du Mexique, dont elle promeut et défend les intérêts en Amérique du Nord ainsi que dans le monde entier.

Parmi les membres de la NABA, on trouve notamment CBC/Radio-Canada, Corus, ainsi que Bell Média au Canada.

Source : « Radio In-car User Experience Guidelines », janvier 2022, North American Broadcasters Association