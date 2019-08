7 outils pour prendre le pouls d’internet comme si vous étiez à son chevet

Envie de connaître l’état d’internet en temps réel? Voici 7 outils pour poser un diagnostic. Souvent amusants, quelquefois surprenants. De bons outils auxquels se référer au besoin.

Pour suivre l’état d’une panne généralisée, voir l’évolution d’une attaque DDoS à large échelle ou connaître les navigateurs les plus utilisés. Tout (ou presque) est dans cette liste.

Google Trends

(lien : trends.google.com)

Vous voulez être dans le coup et parler en ondes des choses dont les gens eux-mêmes parlent? Alors, c’est Google Trends qu’il faut visiter. Vous connaîtrez par exemple les tendances de recherche des 24 dernières heures au Canada, puis vous suivrez en temps réel les tendances des recherches du monde entier grâce à cet outil.

Internet Traffic Report

(lien : www.internettrafficreport.com)

Le site suit de manière continuelle le flux de données sur Internet à travers le monde, puis attribue une note entre 0 et 100. Parfait pour connaître l’état de santé du trafic Web à l’heure actuelle.

Internet Live Stats

(lien : www.internetlivestats.com)

Derrière l’initiative, une équipe internationale de développeurs, de chercheurs et d’analystes qui se sont donné comme mission de fournir des statistiques compréhensibles et dynamiques pour les gens. Le projet a été cité en exemple en outre par le World Wide Web Consortium (W3C), l’organisme de standardisation du Web à l’échelle internationale.

Cet outil (www.internetlivestats.com/one-second) vous permet d’avoir une idée de ce qui se passe plus particulièrement à chaque seconde.

StatCounter Global Stats

(lien : gs.statcounter.com)

Les navigateurs les plus utilisés, les moteurs de recherche, les systèmes d’exploitation, etc. Modifiez les données, la région souhaitée et la période selon vos besoins. Données exportables en image, en fichier .csv, ou encore à imbriquer dans son site Web.

Ici, par exemple, l’utilisation des médias sociaux au Canada entre mai 2018 et juin 2019.

emojitracker

(lien : www.emojitracker.com)

Dépassées les émoticônes, croyez-vous? Oh, que non! Voyez lesquelles sont utilisées en temps réel sur Twitter. Vraiment fascinant!

Wikipedia Vision

(lien : www.lkozma.net/wpv/index_fr.html)

Voyez en temps (presque) réel les diverses modifications apportées aux articles de Wikipédia par des internautes anonymes. De fait, quand une bulle surgit, cliquez sur le titre de l’article mis à jour, et, en consultant la liste des modifications apportés à l’article en question, vous constaterez qu’effectivement, une modification a été faite peu de temps auparavant.

Digital Attack Map

(lien : www.digitalattackmap.com)

Patientez quelques instants, le temps que la carte se charge. Ensuite, pressez le bouton “Play” sous la carte afin de visionner les attaques survenus sur internet de 2015 jusqu’aux plus récentes. Une collaboration de Google Ideas et Arbor Networks. C’est vraiment hallucinant. Avertissement : ça requiert un bon PC avec de la mémoire et une bonne connexion internet.