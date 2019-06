Parcourir le Canada pour parler des langues officielles

Depuis avril dernier, et jusqu’à la fin du mois de juin, une tournée pancanadienne a été organisée en marge des activités entourant le 50e anniversaire de l’adoption de la Loi sur les langues officielles. Son nom? Bonjour My Friend!

Faire connaître la Loi

La tournée a plusieurs buts. D’une part, on espère faire connaître la Loi sur les langues officielles. Apprendre notamment pourquoi a-t-elle été adoptée et en quoi sert-elle les intérêts du pays et de ses citoyens.

Mais en traversant le pays du Pacifique à l’Atlantique, de Victoria en avril dernier jusqu’à Terre-Neuve-et-Labrador à quelques jours de la fête du Canada, la tournée Bonjour My Friend! vise aussi à rencontrer des Canadiens de tous les horizons afin de parler de dualité linguistique avec eux.

C’est donc non seulement dans un but pédagogique qu’a été organisée le projet, mais aussi avec la volonté d’établir un dialogue entre citoyens.

Rencontrer les gens chez eux

À chaque destination où la caravane s’arrête, les intervenants partent à la rencontre d’étudiants, de professionnels, de fonctionnaires ou encore de groupes communautaires.

Chaque séjour est l’occasion de tenir une discussion où les participants sont invités à partager leur vision de la dualité linguistique.

Les villes de Moncton, N.-B. (13-14 juin), Charlottetown, Î.-P.-É. (15-16 juin), Halifax, N.-É. (17-18 juin), Sydney, N.-É. (19 juin) et St. John’s, T.-N.L. (21 juin) restent encore à visiter.

Un site internet bien garni

Dans la section sur site web consacrée à la tournée, on peut s’immiscer dans le quotidien de cette caravane en visionnant des vidéos, en écoutant des témoignages, en jetant un oeil aux photos prises en cours de route, ou même en consultant les réseaux sociaux Twitter et Facebook où sont relatés quelques-uns des moments les plus marquants.

Un guide d’activités d’apprentissage a également été créé afin de se familiariser avec la Loi sur les langues officielles au Canada. Bref, le site internet est assez bien garni en frais d’information sur le sujet.

On peut en apprendre davantage à propos de la Loi sur les langues officielles et la tournée chapeautée par la Fondation canadienne pour le dialogue des cultures en visitant le site http://bonjourmyfriend.ca.