Peut contenir des infos (les entrevues de novembre 2022)

Chaque semaine, à l’antenne des radios membres de l’ARC du Canada, l’émission « Peut contenir des infos » reçoit divers invités. Retrouvez ici les entrevues de novembre 2022.

Émission du 3 novembre 2022

L’émission a reçu Mme Marie-Noëlle Roy qui nous parlé du Movember, un événement caritatif annuel à l’échelle mondiale organisé par la fondation Movember Foundation Charity, afin de sensibiliser le public aux problèmes santé masculine.

Mme Ethel Côté, présidente fondatrice de MécènESS, a discuté du mois de l’économie sociale et solidaire avec nos deux co-animateurs. Qu’est-ce que l’économie sociale et solidaire ? Quels sont ses secteurs d’activité ? Etc.

Émission du 10 novembre 2022

Une famille de Plamondon (Alberta) a décidé de partir faire le tour du monde… en voilier. Notre collègue Vincent Lavoie de Boréal FM a échangé sur le sujet avec Mme Carole-Anne Elliott, qui vit elle-même cette aventure avec son conjoint et l’un de leurs enfants.

Marine Ernoult, journaliste à Francopresse, nous a dressé le bilan des États généraux sur les études post-secondaires en contexte minoritaire francophone et quelles sont les attentes des communautés.

Émission du 17 novembre 2022

Pierre-Duguay Boudreau de la radio Codiac FM à Moncton (Nouveau-Brunswick) s’est entretenu avec Alsenic, un type qui présente ses performances sur la plateforme de diffusion en direct Twitch.

L’aéroport de Winnipeg a été épinglé par le Commissariat aux langues officielles après le dépôt de nombreuses plaintes concernant des écarts sur le bilinguisme dans l’institution. Une exclusivité de Francopresse dont nos animateurs ont parlé avec Mélanie Tremblay.

Émission du 24 novembre 2022

M. Pierre Léonard, le président de l’organisme Humanité & Inclusion Canada était l’invité de « Peut contenir des infos » afin de souligner la Journée internationale des personnes handicapées, qui se déroule le 3 décembre à chaque année depuis 1992.

La journaliste Marine Ernoult signe un texte intitulé « Série Grands Lacs : Le lac Supérieur, joyau en surchauffe » sur Francopresse.ca. Elle nous explique que le lac Supérieur se réchauffe à un rythme anormalement rapide.