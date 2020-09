Publicité : le Canada encaisse le coup le plus dur au 2e trimestre de 2020

La crise sanitaire a frappé durement le domaine de la publicité au second trimestre de 2020 (d’avril à juin), tout particulièrement au Canada, mais aussi aux États-Unis, en Nouvelle-Zélande, au Royaume-Uni, ainsi qu’en Australie.

Un article du MediaPost révèle d’ailleurs que les impacts de la COVID-19 furent pires que ceux anticipés dans ces cinq pays.

Si l’on entrevoyait initialement une baisse 28,2 % pour la période de trois mois, la chute fut plutôt en moyenne de 37,1 % si l’on se fie aux chiffres de Standard Media Index, qui compile les données sur les coûts et les dépenses publicitaires mondiales.

Le Canada a connu la plus forte baisse

Des cinq pays mentionnés, c’est le Canada qui a encaissé le coup le plus dur.

En tout, cite le MediaPost, la baisse a été de 46,5 % pour l’ensemble des dépenses publicitaires au pays.

Au sud de la frontière, nos voisins semblent avoir été moins affectés. Les médias numériques en particulier semblent avoir mieux tenu le coup qu’ailleurs dans le monde.

Toujours selon les chiffres fournis par Standard Media Index, l’affichage extérieur, les journaux, les magazines et la radio ont encaissé ensemble un recul de 57,1 %, tandis que la publicité à la télévision a chuté de 36,5 % à elle seule.

