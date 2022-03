Publicité : la radio attire et retient mieux l’attention que tout autre média

Une étude réalisée pour CUMULUS MEDIA | Westwood One démontre que la radio AM/FM se hisse au sommet des médias lorsque vient le temps d’attirer et de retenir l’attention des consommateurs.

D’abord, on a demandé à la firme Advertiser Perceptions de sonder l’opinion de 301 agences média/marketing en décembre 2021 sur l’importance qu’elles accordaient à l’attention des consommateurs.

Des résultats qui furent ensuite comparés à des études précédentes, qui s’étaient attardées en 2018 et 2021 à mesurer le niveau d’attention des consommateurs à l’égard de différentes plateformes médiatiques.

Résultats ?

On s’est aperçu que, non seulement la radio AM/FM mène la course lorsque vient le temps d’attirer l’attention, mais qu’en plus, il s’agit du média où les consommateurs zappent le moins les publicités.

Fait intéressant à noter, les médias traditionnels comme la radio et l’imprimé ont un taux d’engagement beaucoup plus grand si l’on compare avec les publicités numériques.

Les gens portent davantage d’attention et sont plus intéressés par les publicités radiophoniques et dans les imprimés, qu’ils le sont à l’égard des publicités dans les médias sociaux par exemple.

En outre, la radio AM/FM attirerait davantage l’attention du public beaucoup en raison des interventions parlées des animateurs. Une caractéristique qu’on ne retrouve pas sur les plateformes telles que Pandora et Spotify, pour ne nommer que celles-là.

En terminant, le tableau ci-dessous explique dans quel état d’esprit les consommateurs canadiens sont et ce qu’ils cherchent à faire lorsqu’ils consomment différentes sources de contenus audio.

Il est assez évident qu’en cherchant à s’informer et rester branchés, les auditeurs de la radio AM/FM sont dans un tout autre état d’esprit par rapport à la publicité, que ceux et celles qui écoutent par exemple de la musique en streaming ou encore leur propre collection musicale.

Voilà sans doute l’une des raisons pour lesquelles, en se plaçant dans un tel état d’esprit, les consommateurs sont plus attentifs et réceptifs aux publicités à la radio AM/FM, que lorsqu’ils sont bombardés de publicités sur internet ou dans les vidéos YouTube.

On trouvera davantage de détails en consultant ce communiqué de presse, ainsi que les résultats de l’étude elle-même.

Des résultats qui tendent à démontrer que, non, la radio n’est pas simplement un accompagnement sonore qu’on écoute distraitement, comme l’affirment certaines personnes.

