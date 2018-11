Qwant, Curlie, Yandex, Exalead et DuckDuckGo plutôt que Google

Temps de lecture (moyen) : 4 minutes

Vous cherchez systématiquement au même endroit sur Internet. Donc, vous finissez invariablement par tomber sur les mêmes sources. Que diriez-vous d’essayer d’autres moteurs et annuaires de recherche?

Qwant, Curlie, Yandex, Exalead et DuckDuckGo, ça vous dit quelque chose?

Quand voulez trouver facilement et rapidement quelque choses sur le Web, vous avez tendance à vous tourner vers Google. Pas vrai?

À priori, c’est une bonne idée. Google est quand même LE moteur de recherche le plus populaire de la planète.

Or, comment espérez-vous obtenir des résultats différents et variés en reproduisant systématiquement le même comportement?

Plus bas, je vous suggère 5 alternatives très intéressantes au moteur de recherche de Google.

Gratte-moi le dos, je gratterai le tien

Google a tendance à aimer les sites qui suivent ses recommandations à la lettre, reproduisent les modèles auxquels il croit (i.e. ses algorithmes) et récompensent les élèves qui sont gentils avec lui.

À titre d’exemple, Wikipédia qui jouit d’un excellent référencement dans Google sort de façon régulière parmi les premiers résultats, ce qui crée inévitablement de l’ombre à d’autres sites qui pourraient être tout aussi intéressants voire davantage.

Que faites-vous lorsque vous voyez un lien Wikipédia dans les premiers résultats? Bien souvent, vous allez cliquer dessus presque machinalement.

Et comme un service en attire un autre, voilà qu’on apprenait en début d’année que Google travaille à créer une intelligence artificielle qui rédigera des articles sur Wikipédia. Hé, oui! Rien de moins.

Gratte-moi le dos, je gratterai le tien, comme on dit.

Avez-vous envie de trouver de nouvelles sources d’information? D’obtenir des résultats différents, ou, tout simplement, élargir un peu vos horizons?

Tournez-vous alors vers l’un ou l’autre de ces 5 moteurs et annuaires de recherche (sans ordre de préférence).

Qwant (https://www.qwant.com)

CORRECTIF 14/11/2018 à 9:46 : Samuel Pujol, Chargé des relations médias chez Qwant a tenu à apporter une importante précision quant aux informations que j’avais faites initialement. « Qwant dispose en réalité de ses propres index et fournit ses propres résultats aux requêtes de ses utilisateurs. La relation commerciale avec Bing concerne les résultats publicitaires, notre partenariat s’illustrant par l’utilisation de la régie publicitaire Bing Ads. Par ailleurs, Bing vient en renfort pour compléter lorsqu’il y a besoin les résultats de Qwant en matière de recherche d’images. »

Il ajoute également : « La précision est donc liée à ces explications. Parce qu’il a son propre index et ses propres algorithmes, Qwant est un véritable moteur de recherche, qui existe par lui-même à côté des 7 moteurs de recherche mondiaux : Yahoo Japan, Google, Yandex, Bing, Baidu, Naver, Seznam, et donc Qwant. »

Toutes mes excuses pour les informations erronées formulées précédemment. Avouons que ces précisions apportées par M. Pujol rendent celui-ci encore plus intéressant. 😀

Curlie (https://www.curlie.org)

Curlie? Curlie, c’était autrefois… DMOZ. Il n’est pas alimenté par des robots mais plutôt des humains. Ils en ont fait le plus grand répertoire du Web. À ne pas confondre avec un engin de recherche, puisqu’il est construit et entretenu par une communauté mondiale d’éditeurs bénévoles. Le répertoire n’est évidemment pas aussi garni que Google. En revanche, le contenu est souvent beaucoup plus pointu et pertinent.

Yandex (https://yandex.com)

Si Google est LE moteur de recherche chez nous, chez les Russes et certains autres pays comme la Turquie notamment, c’est plutôt Yandex. Vous ne parlez, ni le lisez ou n’écrivez le russe? Pas grave. Yandex a une version en alphabet cyrillique mais également en anglais. Offrez-vous une petite recherche sur Yandex Images et voyez comme les résultats différent de Google. Surprenant! En passant, Yandex a 22 bureaux à travers le monde et est coté à la bourse NASDAQ (YNDX) de New York depuis 2011.

Exalead (http://www.exalead.fr)

Exalead est un moteur de recherche Web européen. Ses créateurs sont d’anciens développeurs d’AltaVista, qui fut jadis le principal moteur de recherche utilisé sur le Web avant l’arrivée de Google. Il compte plus de 16 milliards de pages répertoriées. C’est peu. Même infime comparé à Google. Sauf que l’algorithme complètement différent vous trouvera souvent des résultats bien distincts.

DuckDuckGo (https://duckduckgo.com)

Pourquoi DuckDuckGo? Non seulement parce qu’il est respectueux de votre anonymat, mais qu’en plus il base ses résultats sur plus de 400 sources distinctes toutes répertoriées ici. Cela étant dit, Google ne manque pas lui non plus de sources pour alimenter sa propre base de données, sauf que DuckDuckGo est plus transparent sur la question. Ajustez les paramètres pour chercher des résultats spécifiques à diverses régions ou langues.

Pourquoi choisir un autre moteur de recherche?

L’idée de chercher ailleurs que sur Google, c’est de varier vos sources d’information. Obtenir des résultats différents de ceux qui sortent d’habitude, et, ce faisant, mieux vous informer.

Généralement, on ne va pas beaucoup plus loin que la 1ère ou encore la 2e page de Google au terme d’une recherche. Ces alternatives ouvriront peut-être vos horizons sur d’autres contenus pertinents.

Parce que les algorithmes qui organisent l’information de manière ordonnée et efficace, ce n’est pas une mauvaise chose en soi.

Sauf qu’un peu de variété de temps en temps, ça n’a jamais tué son homme. Enfin, pas quand on s’informe. 😉