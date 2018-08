Raccourcissez vos hyperliens (et même personnalisez-les) avec ces 4 services

Temps de lecture (moyen) : 3 minutes

Quatre excellentes (et, j’insiste sur excellentes) solutions pour raccourcir vos hyperliens trop longs et les partager dans les médias sociaux.

D’abord, quelles sont, à mon humble avis, quelques-unes des caractéristiques essentielles d’un bon raccourcisseur d’URL?

A) La notoriété, ça, c’est une première chose. Si vous voulez que les gens cliquent sur vos hyperliens raccourcis, encore faut-il qu’ils aient l’air honnêtes et que le service utilisé soit assez connu. Ceux que je répertorie ici ont tous acquis une certaine notoriété.

B) Ensuite, ça prend des statistiques. Raccourcir des hyperliens, c’est une chose. Pas mal de sites le font. Par contre, offrir ensuite des statistiques pour traquer les performances de nos publications, c’est un net avantage.

C) Avoir une ou même des applications mobiles. Une pour Android, l’autre pour l’iPhone ou l’iPad. Comme on passe de plus en plus de temps sur notre appareils mobiles, on doit être capable de générer des liens raccourcis sur son smartphone et les gérer (partage, lecture des statistiques, etc.).

D) Offrir au moins une version gratuite. Oui, je sais. La qualité se paie. Mais, on n’est pas tous des gestionnaires de grosses communautés Web comme les Procter & Gamble ou McDonald’s de ce monde. Lorsque de petits gestionnaires de communautés utilisent des services comme ceux-là, ils leur font en quelque sorte de la publicité gratuite. Disons que c’est du donnant-donnant.

E) Accéder au service via une adresse sécurisée HTTPS, c’est rassurant. D’une part, afin que personne ne se mette en travers de vous et du service lors de vos échanges. Aussi, le jour où vous souhaiterez peut-être adhérer au service payant, vous serez content de trouver cette sécurité sur le site Web.

(Classement en ordre alphabétique)

1. Bitly : https://bit.ly

C’est probablement le plus connu des services de raccourcisseur d’hyperliens. Sa réputation n’est plus à faire et de nombreux professionnels des médias sociaux l’utilisent. On peut raccourcir des liens sans posséder un compte, mais entre vous et moi, mieux vaudrait vous en créer un. Vous pourrez ainsi gérer vos statistiques et même personnaliser vos liens. Bitly est disponible sur PC ainsi que sous Android et iOS. Fait à noter, Bitly a quelques bonnes “recettes” sur IFTTT, le service d’automatisation.

2. Buff.ly : https://buff.ly

À la manière de Hootsuite et son raccourcisseur d’URL Ow.ly dont je parlerai ci-dessous, le service Buffer propose lui aussi sa solution de raccourcisseur : buff.ly. On doit donc impérativement passer par Buffer afin de s’en servir. L’avantage toutefois c’est qu’on peut y lier nos pages professionnelles dans les médias sociaux et partager ainsi en direct ou en différé. Là encore, et vous n’en serez pas surpris, Buffer est accessible sur PC ainsi que sous Android et iOS.

3. Ow.ly : https://ow.ly

Ow.ly est le service de raccourcisseur d’URL de Hootsuite, le réputé panneau de gestion de médias sociaux. Vous devez d’ailleurs absolument accéder au tableau de bord de Hootsuite pour l’utiliser, puisqu’il y est intégré. Sachez en revanche que Hootsuite est accessible dans une version gratuite plutôt bien pourvue en termes de fonctionnalités, et, qu’en plus, il dispose d’une application pour Android et pour iOS.

4. Rebrandly : https://rebrandly.com

Rebrandly dispose d’un tableau de contrôle vraiment bien conçu et possède lui aussi ses applications sous Android et iOS. Son forfait gratuit permet en outre de créer jusqu’à 1 000 hyperliens raccourcis et personnalisés et d’utiliser jusqu’à 5 domaines personnalisés (en utilisant cet outil).

J’ai même un bonus plutôt intéressant pour vous…

Yourls : http://yourls.org

Cette solution-là n’offre pas d’applications pour Android ni iOS. Par contre, elle peut-être la plus personnalisée d’entre toutes. Car, vous pouvez l’installer chez votre hébergeur de site Web avec votre propre nom de domaine.

Yourls est un logiciel gratuit et Open Source. Vous pouvez en restreindre l’accès ou encore le rendre public. Vos liens peuvent être personnalisés et les statistiques fournies sont tous simplement hallucinantes.

Vous possédez quelques notions pour installer des logiciels sur votre serveur? Ou encore vous avez un technicien qui pourrait vous y aider? Voilà une solution franchement intéressante.

Ok, vous ne disposerez pas d’une application pour votre appareil mobile. Mais avouez que ça peut être intéressant de posséder votre propre raccourcisseur de liens URL avec votre propre nom de domaine. Très classe!