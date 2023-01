Radio Beauséjour devient propriétaire du Moniteur Acadien

Radio Beauséjour, déjà titulaire des stations radiophoniques acadiennes CJSE 89.5 FM et Plus 90 FM, a fait l’acquisition du journal le Moniteur Acadien pour la somme d’un dollar.

Radio Beauséjour, un organisme sans but lucratif, devient ainsi le nouveau propriétaire du journal, de son site Web, ainsi que de l’image de marque Le Moniteur Acadien.

Ce changement n’affectera pas la distribution, la vente et la couverture actuelle de l’hebdomadaire francophone du Sud-Est du Nouveau-Brunswick, qui a été fondé à Shédiac, le 8 juillet 1867.

En même temps que le changement de direction

La transaction survient alors qu’une nouvelle direction générale a été embauchée récemment.

C’est M. Jason Ouellette, récemment embauché en effet comme directeur de Radio Beauséjour, qui était jusque-là propriétaire du journal.

La fusion des activités du journal avec celles des deux radios communautaires de Shédiac et de Dieppe permettra, selon M. Ouellette, de partager les ressources et d’assurer la promotion des médias entre eux.

Faire passer Le Moniteur Acadien du secteur privé au secteur communautaire donnera ainsi un meilleur accès à des programmes de financement moins accessibles auparavant, ajoute le nouveau directeur général.

Peu de changements dans les opérations

Le Moniteur Acadien est distribué dans le comté de Kent ainsi qu’à Rogersville, Cap-Acadie, Memramcook et dans la région du Grand Moncton.

Il partage le même territoire de diffusion que les deux radios. Il sera donc facile, estime le directeur, de consolider plusieurs services et d’optimiser à la fois les déplacements et la couverture régionale.

La présidente du conseil d’administration de Radio Beauséjour, Mme Guylaine Mallet, se réjouit de l’acquisition.

Elle précise que le mariage des radios et du journal vient appuyer la mission de l’organisation, soit d’assurer la survie de plateformes destinées à informer et divertir les francophones du Sud-Est du Nouveau-Brunswick.

Elle s’estime convaincue que le travail des équipes actuelles facilitera le succès des trois médias acadiens.

Une nouvelle bien accueillie par l’ARC du Canada

Le président de l’Alliance des radios communautaires du Canada, Alexandre Schmitt, croit que la fusion des deux médias vient renforcer les efforts de diversification des moyens de rejoindre les communautés francophones.

« Il s’agit d’un partenariat exemplaire entre des médias communautaires minoritaires locaux », indique M. Schmitt.

« Cet agencement devrait créer des opportunités pour mieux concurrencer les géants du Web et toute autre forme de compétition, autant francophone qu’anglophone. »

Même si l’achat du journal par Radio Beauséjour est officiel, et ce, depuis le 1er janvier 2023, quelques mois pourraient encore s’écouler avant que Le Moniteur Acadien et Radio Beauséjour mènent leurs opérations d’une façon conjointe.

Radio Beauséjour exploite CJSE (Le Vrai Country) depuis 1994 et CFBO (Plus 90) depuis 2008. Selon les plus récentes statistiques d’écoute fournies par la firme StatsRadio, elles cumulent un auditoire hebdomadaire de 80 000 personnes.

L’entreprise d’économie sociale sans but lucratif compte plus d’une trentaine de bénévoles et presque 7 000 membres.

Le Moniteur Acadien a quant à lui été fondé à Shédiac, en 1867. Près de 2 000 exemplaires du journal hebdomadaire sont livrés chaque semaine dans tout le Sud-Est du Nouveau-Brunswick, alors que l’édition numérique rejoint plus de 2 000 abonnés.