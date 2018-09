Comment écouter de la musique 100% gratuite et légale sur votre smartphone

Temps de lecture (moyen) : 5 minutes

Envie d’écouter de la musique et du contenu audio gratuit sur votre téléphone cellulaire? Ne cherchez pas de midi à quatorze heures. Vos options sont limitées. Très limitées.

Un proche me demandait l’autre jour s’il était possible d’écouter de la musique VARIÉE et GRATUITE sur son smartphone, et ce, sans nécessairement bouffer ses données mobiles à la vitesse grand V.

Pour ça, honnêtement, ses options sont plutôt limitées.

Le streaming? Non, soyons réalistes. Il devra se connecter à une borne d’accès Wifi s’il souhaite ménager ses 2 ou 3 précieux gigaoctets mensuels de données mobiles.

En théorie, s’il était abonné à un service tel que Google Play Music (à 9,99$ par mois, tout de même), il pourrait télécharger toute la musique qu’il souhaite et l’écouter hors connexion.

Par contre, il serait limité d’une part par l’espace de stockage de son appareil, et, d’autre part, il devrait de toute façon se connecter à l’Internet pour télécharger lesdits fichiers musicaux. Bref, pour la variété, la facilité et la gratuité, on repassera.

Télécharger de la musique sur des sites de type torrent, comme BitTorrent?

D’accord, mais est-ce légal? Réellement sécuritaire? Et illimité tant en espace de stockage qu’en consommation de données?

La seule et l’unique option qui reste pour la variété, la légalité et l’économie tant de vos données mobiles que de votre compte en banque, soyons francs, c’est d’avoir accès à la radio FM sur votre téléphone cellulaire.

Sérieusement? Oui, mais…

Mythe ou réalité?

Écouter la radio FM sur un cellulaire relève-t-il du mythe, je veux dire de la légende urbaine?

Réponse : c’est bel et bien vrai.

Depuis quelques années, on entend parler de la possibilité qu’ont certaines personnes d‘écouter la radio FM gratuitement sur leur téléphone intelligent.

On profite ainsi d’autant de variété musicale qu’il existe de stations FM près de chez soi ou en déplacement. On économise considérablement l’énergie de sa batterie. On est en sécurité pour recevoir de l’information même lors d’interruption du réseau sans fil.

Et de surcroît, on ne bouffe pas nos données mobiles dont on aimerait mieux se servir pour visionner des vidéos de chats sur YouTube ou encore discuter sur Messenger avec nos amis.

Toutefois, pour y arriver, il n’existe pas 50 000 options. En fait, il n’existe que 4 possibilités qui s’offrent à vous pour accéder à la radio. Ou pas.

Les voici de la plus simple à la plus compliquée :

1ère possibilité : vous êtes béni des dieux

Si la puce FM est activée dans votre smartphone, il y a de fortes chances qu’on trouve déjà une application pré-installée pour syntoniser la radio. C’est certainement l’option la plus simple.

Vous n’avez qu’à naviguer parmi les applications pré-installées sur votre téléphone, trouver l’application en question, puis brancher une paire d’écouteurs avec fil.

Note : le fil du casque d’écoute sert d’antenne pour améliorer la réception.

Plus souvent qu’autrement, si cette application est présente, elle porte un nom relativement simple tel que «FM Radio», «Radio FM» ou tout simplement «Radio».

Sachez qu’on capte la radio FM au Canada, mais qu’ailleurs dans le monde, certains modèles de téléphone permettent aussi de capter la radio numérique DAB+, comme ce téléphone de LG en outre.

2e possibilité : relevez vos manches, car il faudra travailler un peu

Dans le cas où la puce FM est activée mais que ni le manufacturier ni l’opérateur de téléphonie mobile n’ont cru bon installer un syntoniseur pour choisir les postes, une application comme NextRadio peut être installée sans frais depuis Google Play.

Les appareils répertoriés dans cette liste sont d’ores et déjà compatibles avec l’application NextRadio.

Votre appareil n’est pas répertorié comme étant compatible avec NextRadio? Ne paniquez pas.

Certaines compagnies, comme Motorola par exemple, rendent disponible leur application pour syntoniser la radio FM directement dans Google Play. Ça vaut le coup d’essayer si vous possédez un appareil de cette marque.

D’autres manufacturiers comme HTC, Alcatel, Asus, Sony, Xiaomi, Lenovo, ou Nokia ne mettent pas forcément leur application de radio FM dans la boutique d’applications de Google.

C’est que leur application de radio FM est généralement pré-installée dans l’appareil et qu’eux-mêmes font les mises à jour. Ils n’ont pas besoin de passer par la boutique de Google.

Par contre, les internautes les plus aguerris réussiront quand même à trouver les fichiers APK en naviguant sur Internet, comme le démontre mes hyperliens publiés ci-dessus.

Attention! Je ne vous incite pas forcément à télécharger des applications en-dehors de Google Play. Je tenais simplement à vous signaler que ces applications existent bel et bien.

Oui, on peut donc dans certains cas écouter la radio FM sur son cellulaire, même si à première vue ça semble impossible.

Même certains appareils Windows Phone peuvent capter la radio gratuitement sur la bande FM. Vous trouverez un exemple ici de syntoniseur FM fonctionnant sur quelques appareils équipés du système d’exploitation mobile de Microsoft.

3e possibilité : faites des prières et des supplications

Malgré toutes vos tentatives d’installer une application pour syntoniser la radio FM sur votre appareil rien ne fonctionne? Ça ne signifie pas forcément que la puce FM n’est pas installée, mais sans doute qu’elle n’est pas activée.

Dans ce cas, votre seul espoir est que votre fournisseur de service sans fil et le manufacturier de votre appareil publient une mise à jour du système pour déverrouiller et rendre accessible la puce FM en question.

Au Canada, le mouvement Free Radio on my Phone (La radio gratuite sur mon téléphone) vise justement à faire pression sur les entreprises de téléphonie mobile pour qu’elles rendent accessibles cette fonctionnalité. Vous pouvez signifier à votre fournisseur de téléphone mobile que c’est une fonction qui vous plairait.

4e possibilité : autant changer de smartphone qu’espérer (je blague!)

Enfin, la dernière possibilité, c’est que la puce FM ne soit carrément pas installée.

Il semble selon Apple qu’aucun de leurs appareils ne soit en mesure de capter la radio FM. Certains prétendent le contraire, mais on va donner le bénéfice du doute au manufacturier.

Désolé! Si c’est votre cas, la seule chose qu’il vous reste à faire est de consommer vos données mobiles pour capter vos émissions et votre musique préférées via le streaming ou encore vous acheter un bon vieux récepteur radio comme un Walkman de 1982. 😉

Un conseil en terminant : méfiez-vous des applications mobiles gratuites dans Google Play qui promettent de capter la radio par la voie des ondes FM, alors qu’en réalité il s’agit de vulgaires applications de streaming.

Les vraies applications pour syntoniser la radio FM dans Google FM demeure relativement rares. Autant vous le dire à l’avance pour vous éviter de partir en quête du Saint Graal sans succès.