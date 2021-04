Des radios qu’on prend autant plaisir à regarder qu’à écouter

Si vous aimez les beaux objets, on trouve encore de nos jours de superbes récepteurs radio qui font autant le plaisir des yeux que des oreilles.

Cette sélection de récepteurs radio devrait faire votre bonheur, si vous appréciez le look rétro et, surtout, joindre l’utile à l’agréable.

Car, qu’on se le tienne pour dit. Ces appareils ne sont pas que de beaux objets; ils sont aussi très fonctionnels.

Victrola VRS-2800-ESP

Ce modèle VRS-2800-ESP de Victrola, qu’on dirait sorti tout droit des années ’50 ou ’60, est offert en couleur espresso (comme sur l’image) ou noyer. La majorité des critiques que j’ai lues à son sujet sont très bonnes.

On peut y écouter tant la bande AM que la bande FM, et, mieux encore, on peut aussi s’en servir comme enceinte Bluetooth pour diffuser nos airs préférés depuis notre téléphone ou notre tablette.

L’appareil est également doté d’une fonction de contrôle des basses et des aigus. On le trouve sur Amazon ainsi que chez d’autres commerces en ligne.

Il est malheureusement impossible la commander au Canada depuis le site du manufacturier Victrola, mais vous y trouverez au moins le manuel d’utilisation (en format .pdf) si vous souhaitez vous familiariser avec ses fonctionnalités.

Simolio JH-761M

Contrairement au modèle précédent, celui-ci ne permet pas d’écouter la radio AM mais seulement la bande FM.

Néanmoins, en plus d’ëtre doté de la fonction Bluetooth, ce récepteur FM au fini noyer 100 % naturel renferme aussi une fonction auxiliaire (AUX) qui permet d’y brancher une source audio externe grâce à une prise de 3,5 mm.

Alimenté par une pile lithium-ion intégrée de 2000 mA, rechargeable par un câble USB, on peut donc l’apporter avec soi et profiter d’à peu près 10 heures de lecture sans fil/AUX ou 20 heures de temps d’écoute FM.

Ce récepteur radio pourrait aussi être un précieux allié quand surviendra une panne électrique lors d’une tempête hivernale. On peut le trouver en ligne chez Amazon en outre.

Retekess TR607

Vous n’avez pas assez d’une radio FM et d’un récepteur Bluetooth ? Vous aimeriez en avoir un peu plus ?

Ce récepteur FM est aussi doté d’un lecteur de carte numérique Micro SD jusqu’à 32 Go et d’une prise USB pour lire vos fichiers depuis un support externe.

Comme le modèle d’en haut, celui-ci possède une batterie intégrée rechargeable. Voilà donc un autre récepteur radio dont vous apprécierez la présence en cas d’interruption de courant. Vous trouverez davantage de détails sur le site du manufacturier ou encore dans Amazon.

Prunus J-110

Difficile de trouver un récepteur radio plus complet que celui-ci. L’appareil permet d’écouter la radio AM et FM, mais également les radios sur ondes courtes. Vous pourriez donc capter des stations de radio d’ailleurs à travers le monde.

En plus, on peut y insérer une carte externe Micro SD ou une clé USB, s’y brancher par connexion Bluetooth, ou encore utiliser une connexion auxiliaire (AUX) avec une prise 3,5 mm.

Alimenté par un cordon électrique CA, non seulement possède-t-elle une batterie rechargeable 1200 mAh, mais on peut également y glisser deux piles de type D (non fournies) si jamais la batterie interne est épuisée et qu’on ne peut la recharger.

On l’appréciera donc en toutes circonstances, même si le réseau électrique tombe en panne. On la trouve chez Amazon.

NOTE : Je n’ai touché aucun avantage financier ni matériel pour la rédaction de ce texte. Aucun lien n’est sponsorisé. Je me décharge de toute responsabilité quant aux produits et leur utilisation. Les infos fournies ne sont qu’à titre indicatif et seuls les manufacturiers et les vendeurs en sont responsables.