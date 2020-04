Jamais n’aurez-vous trouvé les réunions virtuelles si faciles et peu coûteuses

Confiné à la maison, vous croyez qu’il est dispendieux et compliqué de vous réunir avec vos proches ou encore les collègues du bureau ? Détrompez-vous. Voici 4 solutions de vidéoconférence toutes offertes avec au moins une formule gratuite et facile d’utilisation.

Quatre critères de sélection

Ma liste de critères a commencé d’une part avec le caractère multi-plateforme. À mon avis, il faut pouvoir réunir tous nos participants sans casse-tête et sans égard à l’appareil qu’ils utilisent.

Ensuite, il importe que ça soit relativement simple d’utilisation. S’il n’y pas de logiciel à installer, alors là, c’est encore mieux.

Idéalement, on ne doit pas galérer des heures afin d’organiser une réunion impromptue. Donc, pas de perte de temps. On s’inscrit, on invite nos contacts par courriel, puis on discute. Et voilà !

Enfin, je voulais que vous n’ayez pas à débourser une fortune pour vous réunir. Toutes ces solutions offrent d’ailleurs au moins une formule gratuite.

ZOOM (https://zoom.us/)

À une certaine époque, tout le monde n’en avait que pour Skype. Ces jours-ci, c’est plutôt de Zoom dont tout le monde ou presque parle.

Zoom est multi-plateforme. Sur Mac, sur un ordinateur Windows ou Linux, ou même un smartphone iOS ou Android, vous pourrez utiliser ce service.

Il est d’ailleurs possible pour vos participants de prendre part aux échanges directement dans leur navigateur sans télécharger de logiciel, idéalement s’ils utilisent Chrome pour profiter d’un maximum de fonctionnalités.

L’offre gratuite permet d’organiser des vidéoconférences avec un maximum de 100 participants.

Les réunions sont limitées à une durée de 40 minutes et n’ont pas toutes les fonctionnalités des forfaits payants. À titre d’exemple, il n’est pas possible d’enregistrer les échanges dans un serveur distant.

Mais pour plusieurs organisations, l’offre gratuite est tout à fait suffisante. Consultez les forfaits ici.

GOOGLE DUO (https://duo.google.com)

Le produit de Google ne réunit pas autant de participants que Zoom. Seules huit personnes peuvent discuter simultanément en face à face. Mais la solution peut toutefois s’avérer intéressante pour de petites équipes.

Pourquoi ? A priori, plusieurs seraient tentés de comparer Duo à FaceTime d’Apple. Or, il existe une différence notable.

Cette solution permet de dialoguer même avec des utilisateurs d’iOS ou de Mac OS, ce qu’à l’inverse FaceTime ne permet pas puisqu’on doit posséder un iPhone, iPad ou un Mac.

De fait, Google Duo peut être utilisé sur un navigateur web, mais il existe des applications pour Android et iOS qui disposent de fonctionnalités plus poussées.

Si vos collègues n’ont pas tous le même système d’exploitation sur leur appareil, ça pourrait être là encore une solution pour les réunir.

SKYPE (https://www.skype.com)

Il ne jouit peut-être plus de sa réputation d’antan aux yeux de plusieurs, mais Skype de Microsoft reste quand même un produit fort intéressant.

On peut y réunir jusqu’à une cinquantaine de personnes en même temps. Là encore, contrairement à FaceTime d’Apple qui est plutôt restrictif, le produit de Microsoft permet de réunir des gens sans égard à la machine ou au système d’exploitation utilisé.

Mieux encore, il est même possible de créer une vidéoconférence en ligne directement depuis son navigateur, et ce, sans inscription ni téléchargement. Parfait pour les réunions improvisées à la dernière minute.

Whereby (https://whereby.com)

Si vous n’avez pas besoin de réunir beaucoup de gens et êtes en quête d’une solution facile et rapide, Whereby est peut-être aussi pour vous.

La version gratuite permet de réunir jusqu’à 4 personnes. On peut y accéder tant sur ordinateur que sur appareil mobile, et ce, sans que vos contacts n’aient eux-mêmes à s’inscrire.

En fait, après vous être inscrit vous-même au service, vous disposerez de votre propre adresse virtuelle personnelle (ex. : whereby.com/votrenom) dont vous partagerez l’adresse avec vos contacts. Aussi simple que ça.

Ceux-ci n’auront même pas besoin de s’inscrire ni de télécharger ou d’installer de logiciel. Tout se passe dans le navigateur.

Les connexions sont sécurisées et le partage d’écran est aussi possible.

Une formule professionnelle payante permet de réunir jusqu’à 12 personnes simultanément, tandis que la version pour les entreprises réunit jusqu’à 50 personnes (avec une limite de 12 personnes en vidéoconférence et le reste en audio).