RUSH rend hommage à des animateurs radio dans un nouveau vidéoclip

En célébrant le 40e anniversaire de son album « Permanent Waves » paru en 1980, le légendaire groupe canadien RUSH rend hommage à des gens de la radio dans un nouveau vidéoclip de son succès « The Spirit of Radio ».

Le vidéoclip mis en ligne sur YouTube le 12 juin dernier cumule déjà près de 400 000 visionnements au moment d’écrire ces lignes.

RUSH y fait une large place à la radio bien sûr, mais plus particulièrement encore à des animateurs et directeurs musicaux qui furent parmi les premiers à croire au groupe et diffuser leurs chansons en ondes.

Un bel hommage qu’on ne reçoit que très rarement dans le milieu, avouons-le.

« Permanent Waves », le 7e album du groupe, a été enregistré en grande partie dans le mythique Le Studio à Morin-Heights, dans la région des Laurentides au Québec.

Fait à noter, les pièces les plus accessibles au grand public sur cet album, dont « The Spirit of Radio », avaient été spécialement formatées pour tourner à la radio, ce qui marquait un certain tournant dans la carrière du trio canadien de rock progressif.

Source : YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=g_QtO0Rhp0w)

Photo d’en-tête : Capture d’écran YouTube