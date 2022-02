RVF 2022 : Près d’un quart de siècle à promouvoir la langue française au Canada

Voilà près d’un quart de siècle que les Rendez-vous de la Francophonie (RVF) travaillent à la promotion de la langue française au Canada. Pour la 24e édition, le contexte est toutefois un peu particulier.

Une myriade d’activités du 1er au 31 mars

Loin de freiner les ardeurs des organisateurs, la pandémie a simplement contraint ceux-ci à s’adapter et offir un bouquet un peu distinct d’activités du 1er au 31 mars 2022.

Car, l’organisation a toujours la même ambition de promouvoir la langue française, comme on l’entend à travers tous ses accents au Canada.

S’il est vrai que le contexte sanitaire réduit considérablement les possibilités d’activités en personne à travers plusieurs provinces, il sera tout même possible de se divertir, s’émerveiller et s’instruire, et ce, autant les petits que les grands.

Spectacles, échanges multiculturels, films, ou encore activités pédagogiques de toutes sortes. La Fondation canadienne pour le dialogue des cultures, qui chapeaute l’événement, a redoublé d’ingéniosité pour faire des RVF 2022 un franc succès.

Ceux-ci font partie des manifestations culturelles organisées ici et ailleurs à travers le monde, en marge du Mois de la Francophonie (mars) et de la Journée internationale de la Francophonie (20 mars).

Plein feu sur les traditions

C’est sous le thème des traditions que se déroulera cette 24e édition. On y soulignera en outre la contribution des citoyens de différentes origines à la francophonie canadienne, ainsi que l’apport millénaire des peuples autochtones sur le continent nord-américain.

D’autant plus qu’avec cette 24e édition, les RVF sont devenus eux-mêmes une véritable tradition pour la francophonie canadienne.

Ce sont les artistes bien connus Elisapie et Neev dont les services ont été retenus par l’organisation afin d’agir à titre de co-porte-paroles.

D’origine autochtone dans le premier cas et franco-marocaine pour le second, Elisapie et Neev partageront avec le public leur amour de la langue française, ainsi que leur bonne humeur contagieuse lors de différentes activités promotionnelles.

Écoutez les publicités (30 sec.) avec les co-porte-paroles qui invitent les gens à prendre part aux célébrations.

On peut consulter les activités des RVF 2022 sur le site web officiel. Il est également possible de prendre part à divers concours, dont un sur les délicieuses traditions culinaires.

Visitez le https://rvf.ca pour plus de détails et utilisez le mot-clic #RVFranco dans les médias sociaux pour partager sur le sujet et suivre les activités en ligne pendant le mois de mars.