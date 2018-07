Services sans fil : les Canadiens se font vider les poches en toute impunité

Temps de lecture (moyen) : 2 minutes

Je trouve toujours ça un peu drôle quand certaines personnes au Canada veulent inciter nos radios à s’en aller vers Internet sans fil pour la distribution de leurs contenus audio.

Je vous le jure, on l’entend souvent celle-là. La 4G qui arrive dans les voitures va même tuer la radio, selon certains d’entre-eux.

Pourquoi je ris? Parce que c’est carrément ridicule. Et remarquez que ce n’est pas parce que je ris que c’est drôle.

On se fait littéralement voler en toute impunité

Cet article de Michael Geist, professeur de droit et titulaire de la Chaire de recherche du Canada en droit de l’Internet et du commerce électronique, illustre aujourd’hui tout le ridicule de la chose.

Aucun, et je dis bien aucun fournisseur de téléphonie sans fil à travers le monde n’engrange autant de revenus par abonné pour aussi peu d’utilisation de leurs services que les fournisseurs canadiens. Aucun.

Ça veut dire quoi?

En deux mots, ça signifie que les Canadiens sont ceux à travers le monde qui paient le plus cher pour obtenir le moins de services mobiles.

Et après ça, bien sûr, on nous vante sur tous les tons les mérites de l’écoute radio par streaming, le téléchargement des podcasts à la demande, la webdiffusion vidéo en simultanée et quoi encore.

Oui, bien sûr!

La 4G, et bientôt la 5G évidemment, vont régler tous les maux de la planète. Saisissez ici l’ironie de la chose.

Quand j’envie la France

Ce n’est pas tous les jours que j’envie la France. Mais là, franchement, ça donne le goût.

Personnellement, ça me coûte 49 $ par mois chez Virgin Mobile Canada pour un forfait incluant 8 Go de données mobiles avec appels et textos illimités.

Et je suis un privilégié, car plusieurs consommateurs au pays paient encore davantage pour beaucoup moins de données mobiles.

L’ironie, c’est qu’en France pour 10 $CA de moins, soit 24,99 euros (39 $CA) par mois, j’obtiendrais chez Orange un forfait incluant… 80 Go de données mobiles.

C’est 10 fois plus de données pour 10 $CA de moins. La poignez-vous, l’arnaque?

Heureusement, le ridicule ne tue pas. On enjamberait des morts un peu partout sur les trottoirs au pays.

(Source : «The State of Canadian Wireless in One Chart: No One Has Carriers That Generate More Revenue With Less Usage», Michael Geist, 10 juillet 2018)