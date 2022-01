Shazam sort la boule de cristal et prédit les futures vedettes de 2022

Shazam prédit déjà quels seront les futurs succès de 2022, ou du moins les talents émergents à surveiller. Rien de moins.

Lorsqu’on est programmateur musical à la radio, il est toujours intéressant d’assister (ou même contribuer soi-même) à l’émergence de nouveaux talents et de nouveaux courants musicaux.

Chut ! Ne le dites pas. Mais, Shazam pourrait vous y aider.

De la magie ? Oui et non

Shazam est un logiciel bien connu de reconnaissance musicale capable d’identifier une œuvre à partir d’un extrait d’à peine quelques secondes.

Disponible sous Android, iOS, ou même comme extension pour le navigateur Chrome, Shazam n’a rien de proprement sorcier.

Au fond, il ne fait que capter un bref échantillon d’une musique qu’on lui fait entendre, et, grâce à l’empreinte acoustique, Shazam la fait correspondre avec une base de données renfermant des millions de titres musicaux.

Une technologie tout à fait similaire à d’autres comme Tunatic ou même l’assistant intelligent de Google.

Les algorithmes prédictifs au travail

Ce qui est un peu plus surprenant en revanche, c’est qu’en plus de dresser le palmarès des titres les plus demandés en 2021, Shazam s’est aussi aventuré à élaborer la liste des succès… de l’année 2022.

Comme les utilisateurs du monde entier lui formulent des millions de demandes quotidiennes d’identification, le service a pu se commettre au jeu des prédictions avec sa liste Shazam Predictions 2022, grâce à ses algorithmes prédictifs.

C’est qu’en faisant correspondre les requêtes demandées avec les dates de parution des titres entre autres, Shazam est en mesure de voir se dessiner les tendances musicales ainsi que les artistes émergents, qui, en principe, devraient être en demande au cours de la prochaine année.

Les artistes proviennent d’un peu partout. Afrique du Sud, Japon, Russie, ou encore la Colombie.

Ils sont par ailleurs de tous les horizons, et, surtout, de plusieurs genres musicaux distincts. On y trouve de l’afropop, l’hyperpop, ainsi que plusieurs autres styles. À vous de les découvrir dans cette liste Apple Music.

Ne soyez donc pas étonnés si certains d’entre eux ne vous sont pas familiers. Vous pourriez quand même y faire de belles découvertes.

Fait à noter en terminant, le service avait réalisé précisément le même exercice l’an dernier avec les Shazam Predictions 2021.