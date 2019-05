Notre site web, au moins 25 % plus consulté cette année que l’an passé

Le site web de l’ARC du Canada continue de se positionner comme une référence incontournable dans le monde des médias communautaires, et, plus particulièrement, le secteur de la radio.

Au cours du 1er trimestre de 2019 qui s’est échelonné du 1er janvier au 31 mars dernier, la fréquentation de notre site web s’est encore accrue comparativement à la même période de l’an dernier.

Il en va ainsi sans arrêt depuis le renforcement de notre présence en ligne en 2012. Chaque année connaît une croissance, et ce, grâce aux efforts que nous déployons pour faire connaître l’organisme et ses membres.

Des hausses supérieures à 25 %

Au cours des trois premiers mois de l’année, 38 220 visiteurs distincts sont passés sur notre site radiorfa.com, alors qu’ils avaient été 30 128 à le faire durant la même période en 2018. Une croissance 26,86 % si l’on compare les deux périodes.

Ça veut dire qu’on reçoit en moyenne 12 740 visiteurs à chaque mois.

Le nombre de sessions, c’est-à-dire le nombre de fois où les internautes ont visité le site web était de 34 153 en 2018. Or, de janvier à la fin mars 2019, nous avons enregistré 43 367 sessions. Une croissance de 26,98 %.

Ça représente quelque 14 556 visites en moyenne d’un mois à l’autre.

Enfin, soulignons que si 44 273 pages avaient été vues sur notre site l’an passé, ce sont maintenant pas moins de 55 403 pages ont été consultés sur la même période de temps en 2019. Nous enregistrons donc une hausse de 25,14 % des pages consultées.

On voit que 18 468 pages ont donc été lues en moyenne à tous les mois pendant ce trimestre.

Presque la parité chez nos visiteurs

Les sujets auxquels s’intéresse l’ARC du Canada touchent-ils davantage les hommes ou les femmes?

La réponse : c’est à peu près égale.

En analysant le profil d’un peu moins de la moitié des visiteurs de notre site Web, Google Analytics en arrive à la conclusion que nous sommes… presque à la parité au chapitre des visiteurs.

Alors que 49 % des gens qui nous visitent sont des femmes, 51 % sont de sexe masculin. Tant mieux.

C’est dire que nos efforts pour aborder des sujets et prendre des angles susceptibles d’intéresser tant les femmes que les hommes portent leurs fruits. Mesdames, messieurs, merci de nous visiter.

(Source : Google Analytics, rapport généré le 6 mai 2019 à 09:58:16)

Forte croissance chez les 25-34 ans

Lorsqu’on consulte les statistiques sur l’âge de nos visiteurs, il est intéressant de constater que les 25-34 ans, qui forment la nouvelle génération de travailleurs et de travailleurs sont ceux qui sont les plus nombreux à fréquenter notre site web.

Ainsi, si l’on constate une baisse des 18-24 ans, ainsi que chez les 35-44 ans, on remarque en revanche (dans la colonne en bleu) que les 25-34 ans ont été beaucoup plus nombreux à venir nous rendre visite que l’année précédente. Ceux-ci constituent maintenant près du 1/3 de nos visiteurs.

Remarquez les variations entre l’année 2019 (en bleu) et l’année de comparaison 2018 (en orange).



(Source : Google Analytics, rapport généré le 6 mai 2019 à 09:58:16)

Des visiteurs de tous les horizons

Enfin, d’où proviennent nos visiteurs?

Disons qu’ils sont d’une multitude d’endroits à travers le monde, mais surtout du Canada on ne le cachera pas.

De fait, 50,81 % de nos visiteurs étaient des Canadiens en ce début d’année, soit 22 036 visiteurs pendant les mois de janvier, février et mars dernier.

En 2e place, 23 % provenaient de la France, tandis que 2,52 % étaient des États-Unis.

La Côte d’Ivoire et le Maroc sont ex æquo tous les deux à la 4e place, puisqu’ils représentent chacun 2,13 % des visiteurs de notre site internet.

Nous dénombrons aussi des Belges (à 1,86 %), des Haïtiens (1,71 %), des Congolais, des Camerounais, des Tunisiens, des Sénégalais et plusieurs autres visiteurs des quatre coins du monde.

À tous, nous adressons de chaleureuses salutations et de sincères remerciements pour votre fidélité.

Vous prenez en moyenne 2:59 de votre temps à chaque visite, donc presque 3 minutes à chaque fois pour lire au moins l’un de nos sujets abordés et même 2 textes dans certains cas.

C’est signe que vous êtes intéressés par la radio communautaire, les médias de manière générale, et, sans doute aussi, par nos communautés francophones en situation minoritaire.

Comme en témoigne le graphique ci-dessous, nous avons obtenu lors des 3 premiers mois de 2019 plus de visiteurs et de pages vues que lors de toute l’année 2014, et, au rythme où nous progressons, on devrait même avoir dépassé le plafond de toute l’année 2015 à la fin du second trimestre de cette année.

Merci! Nous sommes fiers de promouvoir le secteur de radio communautaire francophone en situation minoritaire et continuons de le faire avec toujours plus d’ardeur d’une année à l’autre. C’est grâce à vous.

(Source : Google Analytics 2019 vs 2018, puis contre-vérifié avec les statistiques de l’outil Jetpack de WordPress)