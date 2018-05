Joignez rapidement votre personnel par SMS avec un seul courriel

Joindre rapidement tous vos employés via SMS avec un simple courrier électronique. Pas possible, croyez-vous? Et pourtant…

Je vous révèle aujourd’hui une astuce d’une redoutable efficacité pour joindre presque immédiatement plusieurs personnes en même temps : le courriel vers le SMS.

Supposons d’abord que vous êtes assis devant l’ordinateur et devez aviser rapidement tous vos employés. Une réunion urgente aura lieu à la salle de conférence vers 14 heures, par exemple.

Quelques options s’offrent à vous…

A) Rédiger un courriel. Sauf que tous n’en prendront peut-être pas connaissance immédiatement;

B) Utiliser un système de messagerie comme Facebook Messenger. Mais ce n’est pas certain que tous s’en servent;

ou

C) Acheminer un SMS qui fera sonner et/ou vibrer presque immédiatement leur appareil sans fil.

Une solution à la fois rapide et efficace

Choisissez l’option C et écrivez simplement un courrier électronique qui sera acheminé à tout le monde via la messagerie texte.

Ce que ça prend : 1) le numéro de téléphone mobile de vos employés et 2) leur fournisseur de téléphonie sans fil.

En principe, tout bon employeur devrait obtenir ce genre d’information assez facilement, non?

Vous insérez le numéro à 10 chiffres de votre destinataire, puis l’adresse du service SMS de son fournisseur.

Vous trouverez la liste ci-dessous…

Bell et Solo Mobile : le numéro à 10 chiffres suivi de @txt.bell.ca

Chatr, Rogers et TBayTel : le numéro à 10 chiffres suivi de @pcs.rogers.com

Eastlink : le numéro à 10 chiffres suivi de @txt.eastlink.ca

Fido : le numéro à 10 chiffres suivi de @fido.ca

Koodo Mobile : le numéro à 10 chiffres suivi de @msg.koodomobile.com

MTS : le numéro à 10 chiffres suivi de @text.mtsmobility.com

PC Mobile : le numéro à 10 chiffres suivi de @mobiletxt.ca

Public Mobile : le numéro à 10 chiffres suivi de @msg.telus.com

Sasktel : le numéro à 10 chiffres suivi de @sms.sasktel.com

TELUS : le numéro à 10 chiffres suivi de @msg.telus.com

Virgin Mobile : le numéro à 10 chiffres suivi de @vmobile.ca

WIND Mobile : le numéro à 10 chiffres suivi de @txt.windmobile.ca

Bon à savoir :

Dépendamment du fournisseur et du forfait de votre destinataire, celui-ci pourrait être facturé. Toutefois, s’il dispose d’un abonnement à la messagerie illimitée, il n’y a pas de surfacturation.

Inscrivez le numéro sans espace ni tiret suivi du nom de domaine. Ex. : [email protected]

Vous êtes limité quant à la longueur. N’inscrivez pas de titre à votre message et contentez-vous de 140 caractères maximum. Ça suffit amplement pour un message du genre «Réunion de TOUS les employés à 14 h dans la salle de conférence» ou «Notez qu’on ferme le bureau à 15:00 en raison du mauvaise temps.»

Si le destinataire possède un téléphone qui ne reçoit pas les SMS, ça ne fonctionnera pas. De tels appareils sont cependant de plus en plus rares.

Astuce : Pour vous assurer que tous reçoivent votre message, écrivez à leurs courriels ET à leurs adresses SMS. Ils seront avisés rapidement tant par texto que par courrier électronique. Un exemple ci-dessous :

[email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; etc.

[email protected]; [email protected]; [email protected]; [email protected]; etc. Créez une liste d’envoi URGENCE renfermant les adresses SMS et le courriel des vos employés et/ou bénévoles. En cas d’extrême nécessité, vous n’aurez alors qu’à acheminer votre correspondance à cette liste.

Enfin, respectez la limite d’envoi de votre fournisseur de courrier électronique qui tourne généralement autour de 50 destinataires simultanément.

Démonstration du courrier électronique vers le SMS

Ci-dessous, voici un test que j’ai réalisé. Premièrement, on constate par le .com (au No. 1) que le message origine effectivement d’un service de courrier électronique.

Deuxièmement, on voit le fil de la conversation (au No. 2) avec les messages SMS reçus sur mon téléphone sans fil.

Difficile dans les circonstances de prétendre qu’on n’a pas été avisé, car le SMS arrive dans les secondes suivant son envoi par courriel.

(Sources : TechWyse et Comparaison Cellulaires)

Image à la une :”Smartphone Photoshoot 2” de dusk-photography sous licence CC BY 2.0