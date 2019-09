Votre station saura-t-elle affronter la prochaine grande panne électrique?

Que ferez-vous en janvier prochain si une violente tempête hivernale cause une panne et que votre station se retrouve soudainement privée de courant électrique? Saurez-vous faire face à la situation? Voici comment remédier à une telle situation.

L’une de nos stations membres m’a récemment posé quelques questions sur les façons dont elle pourrait faire face aux nombreuses interruptions électriques qu’ils subissent apparemment de façon trop récurrente.

Je lui ai bien sûr fourni quelques pistes de réflexion. J’ai cependant pensé que le sujet pourrait aussi intéresser d’autres radiodiffuseurs.

Alors, on prend des notes…

Deux pièces d’équipement essentielles

Quand on dresse la liste du matériel nécessaire au bon fonctionnement d’une radio, on pense bien sûr à la console, à l’émetteur et à l’antenne, ainsi qu’à une multitude d’autres équipements, mais il arrive trop souvent qu’on néglige deux pièces d’équipement pourtant essentielles lors d’interruption de courant : le UPS et la génératrice.

D’abord, qu’est-ce qu’un UPS?

En anglais, on parle d’un Uninterruptible Power Supply (UPS), qu’on traduirait littéralement en français par alimentation d’énergie ininterruptible.

Le principe est simple.

On branche le UPS à la prise électrique, tandis que les différentes composantes électroniques sont branchées quant à elles aux prises généralement situées à l’arrière.

Le UPS fournit une alimentation continue aux équipements branchés. Ainsi, lors de hausses ou de baisses subites de tension, ceux-ci sont protégés puisque la tension reste constamment à un niveau égal.

Enfin, comme le UPS renferme une batterie, les appareils continueront à fonctionner malgré une panne, et ce, pendant un laps de temps plus ou moins long dépendamment de la capacité de la batterie.

Généralement, on installe un UPS dans toutes les étagères où l’on trouve des appareils électroniques essentiels au bon fonctionnement de la station. C’est-à-dire dans le studio, dans la baie où se trouvent les équipements radio, de même qu’au site émetteur.

Cet appareil pourrait vous être utile lors d’une courte panne électrique de quelques minutes jusqu’à tout au plus 2 ou 3 heures, mais généralement pas beaucoup plus.

La génératrice pour un maximum d’efficacité

Par contre, si la panne se prolonge sur plusieurs heures ou même quelques jours, il faudra posséder un groupe électrogène alimenté par du carburant, ou, si vous êtes plutôt orienté vers les solutions écologiques, de gigantesques batteries solaires comme ce que propose Tesla avec son Powerwall. En voici d’ailleurs un exemple en Australie.

Car si le UPS vous viendra en aide sur de courtes périodes et protégera quotidiennement vos équipements contre la surtension, il ne vous sera malheureusement d’aucun secours si la panne se prolonge.

Comme dans le cas du UPS, le système de secours sur génératrice est généralement branché de façon à ce qu’un commutateur effectue le transfert automatique du courant afin de prendre le relais dès l’interruption de courant.

Si votre système est correctement installé par un professionnel, vous devriez même pouvoir stopper la génératrice momentanément afin de faire le plein de carburant au besoin de manière parfaitement sécuritaire, tandis que les UPS pré-installés prendront la relève.

Lorsqu’on constate à quel point les catastrophes naturelles telles que les inondations et les tempêtes hivernales se multiplient et semblent frapper de plus en plus fort, on ne parle plus d’un luxe mais plutôt d’une nécessité.

Surtout si l’on considère que la radio locale demeure bien souvent la seule et l’unique source d’information qui reste encore fonctionnelle lors de tels cataclysmes. Pensez-y.