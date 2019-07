Sa station préférée reçoit un message de sa part… après son décès

L’histoire que rapporte RadioToday n’est pas banale. Un fidèle auditeur d’une radio britannique a pris les dispositions afin qu’une carte de vœux soit expédiée à ses animateurs préférés après sa mort.

Pourquoi? Simplement pour leur dire à quel point il appréciait leur travail.

L’auditeur est un certain John de Weymouth, une station balnéaire d’environ 60 000 âmes située dans le sud de l’Angleterre.

Fidèle auditeur de l’émission « Breakfast in Dorset » à l’antenne de la chaîne Radio Solent de la BBC, John a tenu a remercier toute l’équipe pour ses contenus de qualité, dont il raffolait apparemment depuis le début de l’émission en juillet 2013.

L’homme en question termine son message en disant espérer qu’ils continueront leur excellent travail pour plusieurs années à venir.

Si vous cherchiez une preuve que les auditeurs peuvent être très attachés à leur station préférée ainsi qu’à ses animateurs, cessez vos recherches. On vient d’en avoir la preuve.

Well, this has knocked our socks off at @BBCRadioSolent. One of our most faithful listeners organised for a card to be sent to us after his death… pic.twitter.com/rEW3jWWQEW

— Steve Harris (@SteveHarrisDJ) 4 juillet 2019