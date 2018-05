Suite bureautique gratuite cherche un peu d’amour

Vous cherchez une suite bureautique gratuite? Il en existe. À ce chapitre, deux se distinguent particulièrement : Apache OpenOffice et LibreOffice.

Lorsque le budget est serré, comme c’est le cas pour plusieurs organismes communautaires, on ne veut pas forcément faire de compromis sur des produits aussi essentiels que les logiciels informatiques.

Mais est-ce possible d’obtenir des résultats satisfaisants d’une suite bureautique sans allonger des centaines voire des milliers de dollars pour équiper chaque poste informatique? Tout à fait.

LibreOffice et Apache OpenOffice en sont des preuves éloquentes. Elles sont si réputées en fait, qu’on se demande presque s’il en existe d’autres semblables.

Pourtant, des suites bureautiques autre que Microsoft Office sur PC, ce n’est pas ce qui manque. Voyez aussi cette liste (en anglais) pour en dénicher encore d’autres.

Même au sein d’organisations publiques et parapubliques, on hésite de moins en moins à y recourir.

Le Canada se fait encore tirer l’oreille, certes. Sauf qu’en Europe, et particulièrement en France, on semble adhérer de plus en plus au principe des logiciels libres de droit et gratuits.

Pourquoi choisit-on une solution gratuite et libre?

Quelques-uns le font pour économiser. D’autres adhèrent plutôt au principe de l’ouverture du code source et fondent beaucoup d’espoir pour l’avenir de l’informatique dans cette notion de communauté et de collaboration.

D’ailleurs, Microsoft lui-même semble adhérer de plus en plus à l’idée pour faire progresser le secteur, comme en témoignent cette page Web ainsi que ce blogue.

Qu’importe votre raison, je vous assure que ces suites bureautiques sont aujourd’hui bien meilleures qu’elles ne l’étaient jadis. Elles se sont beaucoup améliorées. Laissez donc tomber vos préjugés.

Les fonctionnalités sont généralement très stables, l’interface très réussie et la compatibilité avec Microsoft Office de loin supérieure à ce qu’elle était autrefois. De plus, elles sont mises à jour dès qu’on décèle un pépin.

Libre à vous d’essayer l’une ou l’autre d’entre elles. Voyez si elles ne pourraient pas combler vos attentes. Vous serez peut-être étonné.

Cela étant dit, la suite bureautique la plus connue d’entre toutes, Microsoft Office bénéficie depuis peu d’une version 2019. Il est possible de la télécharger et l’essayer gratuitement.

Ne vous attendez toutefois pas qu’elle le demeure au terme de sa période de tests. L’essai est d’ailleurs réservé aux usagers qui remplissent certaines conditions. Alors, pourquoi ne pas essayer plutôt mes 2 suggestions à la place?

Téléchargez Apache OpenOffice : www.openoffice.org/fr

Téléchargez LibreOffice : fr.libreoffice.org