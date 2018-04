Voici 11 thèmes estivaux pour des capsules audio qui pourraient payer

(Par Simon Forgues) – Chaque année, au retour des beaux jours, on nous rappelle les conseils traditionnels sur la sécurité.

Salubrité des aliments, nautisme, baignade. Ces conseils ne devraient pas seulement servir à alimenter vos bulletins de nouvelles.

Ils pourraient aussi devenir de courtes capsules audio que vous vendez à des commanditaires.

Les auditeurs y porteraient attention sachant qu’ils proviennent d’entreprises réputées et spécialisées dans votre région.

Diffusés lors d’un bulletin de nouvelles, ces informations pourtant intéressantes ne dureront que quelques instants. Or, si vous en faites des capsules audio, vous pourrez les rediffuser à quelques reprises durant la belle saison.

Je vous suggère pas moins de 11 thématiques pour créer des capsules que vous vendrez par la suite à vos clients.

Astuce : ce sera plus facile de cibler un commerçant et lui vendre une commandite s’il se sent relativement près de la thématique exploitée. Voici donc des exemples :

Thématique De quoi parle-t-on ? Qui peut commanditer ? Camping et caravanes Sécurité avant le départ, maintenance, entretien, etc. Terrain de camping, concessionnaire de caravanes et tentes roulottes, etc. Sécurité nautique Conseils pour les plaisanciers et les baigneurs Détaillant d’embarcations, base de plein air, etc. Cuisson au barbecue Trucs et astuces sur la cuisons des aliments Boucherie, supermarché, détaillant de barbecue et/ou propane, etc. Randonnée à vélo Quoi apporter, entretenir son vélo, sécurité, etc. Détaillant de vélos, l’office de tourisme régional, etc. Astuces chaleur Quoi boire, déceler les coups de chaleur, quelle lotion solaire choisir, etc. Pharmacie, embouteilleur d’eau de source, etc. Activités en famille Idées de sorties, que faire les jours de pluie, etc. Office ou ministère du tourisme, municipalité, etc. Le plaisir de jardiner Préparer son jardin, l’entretien, la récolte, etc. Centre-jardin, centre de santé publique, etc. Prendre la route Conseils de mécanique, prudence au volant, etc. Garage, station-service, concessionnaire automobile, etc. L’origine des jeux Qui a inventé nos jeux d’été ? Frisbee, Pogo stick, etc. Détaillant de jeux et jouets, terrain de camping, etc. Prudence en forêt Prudence avec le feu, conseils de randonnée, etc. Entreprise forestière, ministère de l’environnement, etc. La cuisine sans cuisson Idée de menus fraîcheur (salades, sandwichs, etc.) Supermarché, centre maraîcher, etc.

Conseils en vrac :

Ne faites pas trop long. Quelques secondes suffisent pour bien passer son message.

Ne surchargez pas la commandite. Surtout si l’annonceur est en lien direct avec la thématique.

Ex. : « L’Astuce chaleur vous est offerte par la pharmacie Lavoie. Coup de chaleur ou déshydratation? Passez à la pharmacie Lavoie. »

Faites dans la simplicité. Astuces, trucs et conseils très, très courts. Il faut les retenir facilement.

Choisissez des thématiques appropriés à la région et qui rejoignent votre public. Traiter de prudence en forêt n’est sans doute pas l’idée du siècle s’il n’y a presque pas de forêts par chez vous.

N’oubliez pas que ces capsules pourraient aussi faire d’excellents textes pour alimenter votre site Web.

Vous avez d’autres suggestions ? Faites-nous en part ci-dessous…