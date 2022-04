Trouvez aisément les antennes cellulaires à proximité d’où vous êtes

On s’entend qu’avoir du signal cellulaire quand on fait des reportages à la radio, c’est essentiel. Mais comment savoir si vous aurez justement du signal là où vous vous rendez ? Facile. Grâce à cet outil en ligne.

À l’époque où j’animais sur une base régulière à la radio, je me suis rendu plusieurs fois en reportage dans certains coins où le signal cellulaire n’était malheureusement pas satisfaisant.

Le problème, c’est qu’il s’agissait de reportages publicitaires payés. Oups !

Heureusement, je disposais la plupart du temps d’un accès relativement facile à une connexion téléphonique filaire à proximité. Par contre, ça limitait considérablement mes déplacements sur les lieux.

Si les représentants publicitaires avaient disposé à ce moment-là d’un site comme Canadian Cellular Towers Map, ils auraient tout de suite pu dire aux clients que la connexion sans fil allait être difficile et qu’il faudrait se rabattre assurément sur le bon vieux téléphone branché au mur.

Le site répertorie en effet toutes les installations de téléphonie sans fil à la grandeur du pays. Chaque petite icône sur la carte n’est autre qu’une antenne de téléphonie cellulaire.

Oui, mes amis ! Il y en a beaucoup.

Les données sont tirées de la base de données d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada et sont mises à jour assez régulièrement.

Sur l’exemple (en vidéo ci-dessous), on peut voir en outre qu’une antenne cellulaire de Vidéotron est installée au sommet de notre immeuble dans le quadrilatère formé des rues Dalhousie, Rideau, Nicholas et Besserer, à Ottawa.

Fournissez simplement les coordonnées de l’endroit où vous allez. Puis, en zoomant ou dézoomant sur la carte, vous pourrez scruter les alentours pour voir où sont situées les antennes cellulaires.

En cliquant sur l’une des icônes et ensuite l’hyperlien, vous découvriez la position géographique exacte de l’antenne, le fournisseur du service cellulaire, la ou les bandes de fréquence, son élévation, etc.

Vous saurez ainsi qui fournit des services de téléphonie mobile dans votre secteur, les endroits les mieux couverts et, le cas échéant, vous pourrez choisir le fournisseur et/ou le téléphone cellulaire le mieux adapté à la couverture cellulaire dans votre coin de pays.

Non seulement les grandes entreprises de téléphonie sans fil y sont répertoriées, mais on y trouve même de plus petites compagnies régionales ou provinciales (ex. : EastLink, SaskTel, etc.).

Notez que certaines entreprises ne disposent pas de leurs propres antennes et qu’elles utilisent celles d’autres compagnies.

C’est le cas en outre des filiales comme Virgin et Koodo, qui appartiennent respectivement à Bell et Telus.

Le gestionnaire du site fournit quelques informations (en anglais seulement) sur cette page à propos de la géolocalisation, les fréquences, etc.

À garder précieusement parmi vos signets : https://www.ertyu.org/steven_nikkel/cancellsites.html

Sachez en terminant que le service est aussi accessible en applications mobiles pour iOS et Android.