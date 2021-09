Un chien, une brocheuse et un lave-vaisselle pour créer une boucle rythmique

On sait que Google travaille sur différents projets consacrés à l’intelligence artificielle. Le projet The Infinite Drum Machine pourrait intéresser tout particulièrement les professionnels de la radio et de la production sonore.

Choisissez vos sons parmi une constellation de bruits affichés à l’écran, qui vont de l’aboiement du chien jusqu’à la brocheuse, en passant par le sifflet d’arbitre.

Modifiez les battements par minute, choisissez le nombre de répétitions de chaque son dans votre mesure, puis pressez ensuite pour écouter le résultat. Amusez-vous bien !

Hyperlien : https://experiments.withgoogle.com/ai/drum-machine/view/