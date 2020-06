Une Saint-Jean-Baptiste pancanadienne diffusée à TFO

Les amants de la langue française pourront célébrer la fête de la Saint-Jean-Baptiste le 24 juin à 19:00 avec le spectacle en direct « Tout pour la musique 2020 », sur les ondes de TFO.

Pour cette soirée du 24 juin, on pourra voir et entendre Caroline Savoie, Wesli, Mehdi Cayenne, Florent Vollant, Geneviève Toupin, Michelle Campagne, Mélissa Ouimet, Damien Robitaille, Chloé Lacasse, Michel Rivard, Isabelle Boulay, Tire Le Coyote, Luc De Larochellière et Andréa Lindsay.

Une impressionnante brochette d’artistes en provenance des quatre coins du Canada, qui promettent de combler les goûts musicaux de toute la famille.

Des célébrations qui se prolongent

Les jours suivants, du 25 au 28 juin, il sera aussi possible de prolonger les célébrations en visionnant sur YouTube une série de douze concerts maisons avec des artistes francophones, encore-là issus de toutes les régions du pays.

On assistera aux performances de Kelly Bado, Jocelyne Baribeau, Sophie Villeneuve, Yves Lécuyer, Danny Boudreau, Sirène et Matelot, Moonfruits, Annette Campagne, Étienne Fletcher, Karimah, Mamsell Ruiz, Dumas, Jill Barber, Pascale Goodrich-Black, Cristian de La Luna, Patricia Cano, Benjino, Lisa Leblanc, Jacques Surette, Mary Barry, Yao, ainsi que Loig Morin.

À travers les médias sociaux, les spectateurs seront invités à réagir aux prestation en direct en utilisant le mot-clic #TPLM2020, mais aussi à partager leurs coups de coeur visionnés sur YouTube les jours suivants en utilisant le même mot-clic.