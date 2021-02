26 outils pratiques en ligne quand on travaille dans les médias

Voici vingt-six outils incontournables en ligne pour trouver de l’info et vous aider dans votre métier de journaliste ou d’animateur radio.

Wikis

Connaissez-vous les wikis ? Ce sont des outils en ligne qui permettent de colliger des informations, puis de les rédiger et les modifier de manière collaborative.

Parmi les exemples les plus connus, on trouve en outre Wikipédia bien sûr, mais il en existe plusieurs autres.

Wiktionnaire (un dictionnaire libre et gratuit que chacun peut améliorer);

Wikinews (une source d’information à laquelle tous peuvent collaborer);

Wikisource (une bibliothèque renfermant à ce jour plus de 300 000 textes libres et gratuits);

Wikimedia Commons (une médiathèque avec près de 69 millions de fichiers média libres);

Wikiquote (une collection des citations dignes de mention);

Wikispecies (un répertoire libre et ouvert des espèces vivantes).

Vous craignez de consulter et vous fier aux wikis ? N’ayez crainte. S’il est vrai qu’il arrive quelquefois que des informations moins fiables s’y glissent, les wikis comptent généralement sur une armée de collaborateurs et d’outils technologiques pour déceler d’éventuels problèmes.

Moteurs de recherche

Les deux moteurs de recherche plus connus sont sans conteste Google et Bing.

Or, ceux-ci ne sont pas particulièrement reconnus pour le respect de notre anonymat, avouons-le.

En voici 3 beaucoup plus respectueux à cet égard. Lorsqu’on veut faire son travail de journaliste en toute discrétion, ça peut servir.

DuckDuckGo (ne collecte ni données sur les recherches que vous effectuez, ni infos personnelles);

Qwant (pas de cookie, pas de pixel de suivi, pas d’association de votre adresse IP au termes de recherche, etc.);

Startpage (ne collecte pas de journaux de vos recherches, ni ne stocke votre adresse IP).

Encyclopédies

On connait tous la très célèbre encyclopédie Britannica. Or, sans dire qu’il en existe des centaines d’autres en ligne, disons que les alternatives sont bien présentes et foisonnent d’information.

Encyclopedia.com (on y fouille plus de 200 encyclopédies et ouvrages de référence des éditeurs les plus fiables au monde);

L’Encyclopédie Canadienne (plus de 19 500 articles en français et en anglais sur le Canada, par plus de 5 000 collaborateurs);

Encyclopédie Larousse (90 000 articles sur une multitude de sujets variés).

Courriels jetables

À quoi servent les boîtes de courriel jetables ? À vous prémunir du spam. C’est classique.

Quand certains sites exigeront une adresse de courriel pour accéder ou télécharger un contenu gratuit, utilisez une adresse jetable pour éviter d’être inondé ensuite de messages promotionnels.

10 Minute Mail;

Guerrilla Mail;

TempMail;

FakeMail;

Yopmail.

Archives

Qui peut se targuer d’archiver des millions de livres gratuits, de films, de logiciels, de musique, de sites web et plus encore ? Le sites à but non lucratif Internet Archive entre autres. Mais aussi…

Bibliothèque et Archives Canada (tout pour la recherche d’ancêtres, de documents bibliothécaires, du patrimoine militaire canadien, etc.);

National Archives (les archives nationales de États-Unis d’Amérique);

The Nationale Archives (1000 ans d’histoire à fouiller dans les archives britanniques);

France Archives (portail national des archives françaises)