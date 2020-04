Virtual Radio Week : une semaine consacrée à la radio et au podcast à distance

Confinés à la maison et loin de la station, alors qu’il devient plus complexe voire quasiment impossible de réaliser votre émission en direct ou même de la pré-enregistrer, voilà qu’un événement virtuel est organisé en Europe pour vous fournir des solutions, des trucs et des astuces : la Virtual Radio Week 2020.

Du 4 au 7 mai prochain, les professionnels de l’industrie de la radio et de la baladodiffusion pourront assister gratuitement à toute une série de débats, de témoignages variés et de recommandations formulées par des experts de l’industrie, afin de mieux travailler à distance en période de confinement.

Comment créer son studio maison et bien l’opérer. Où trouver les équipements nécessaires pour faire des émissions en direct hors de la station. Comment continuer de faire tourner la station, malgré qu’on soit à distance.

Voilà quelques-unes des nombreuses questions qui seront abordées et auxquelles les participants pourront trouver des réponses pendant la première édition de cette Virtual Radio Week.

L’avant-midi sera consacré aux interventions en français, tandis que l’après-midi se déroulera en anglais. On peut d’ailleurs consulter l’agenda complet de la semaine. Il faut prendre note que les heures inscrites sont celles de la France, ce qui représente un décalage de 6 heures avec le fuseau horaire de l’est du Canada.

On peut déjà s’inscrire afin de recevoir son badge virtuel et ainsi assister aux présentations virtuelles.

Source : http://www.virtualradioweek.com