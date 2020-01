VISA compte offrir aux petits commerçants une solution de paiement NFC simple et rapide

À combien de reprises avez-vous organisé une levée de fonds ou souhaité faire une vente, mais avez malheureusement éprouvé des problèmes à être payé ? Simplement parce que vous n’aviez pas de solution de paiement simple et rapide. Malheureusement, trop souvent.

De nombreuses petites organisations comme les nôtres organisent souvent des campagnes de levée de fonds.

D’autres fois, c’est un client qui aimerait régler sa facture de publicité sans tracas avec son représentant, directement dans son établissement.

Or, bien souvent, les gens ne disposent pas d’argent comptant sur eux. Seulement leurs cartes de débit et de crédit.

Une situation de plus en plus commune de nos jours.

On est souvent tenté de se tourner vers l’envoi d’un lien Paypal.Me pour récolter des fonds, ce qui n’est pas forcément une mauvaise idée en soi. Sauf qu’il pourrait y avoir beaucoup plus simple et rapide.

Une solution aussi simple qu’une application à installer

Comme le révèle le site NFCW spécialisé dans la technologie NFC, la compagnie VISA compte permettre le paiement sans contact par l’installation d’une simple application mobile et l’utilisation de la puce NFC que renferment déjà de plus en plus de téléphones cellulaires.

La puce NFC est une technologie qui permet la transmission de données à très, très faible distance, donc à peine quelques centimètres.

C’est précisément cette technologie qu’utilisent notamment Google, Apple et Samsung afin de permettre aux gens de payer sans contact avec un téléphone mobile.

Contrairement à des solutions telles que le Square Reader ou Monetico de Desjardins, celle de VISA baptisée “Tap to Phone” ne nécessitera l’utilisation d’aucun dispositif supplémentaire.

En approchant simplement leur téléphone, leur carte avec puce EMV ou encore leur montre intelligente près de votre téléphone cellulaire équipé d’une puce NFC et d’une application dédiée, vos clients et vos donateurs pourront virer des fonds directement et sans tracas supplémentaires.

VISA ambitionne ainsi de permettre à des millions de petites entrepreneurs de pouvoir être payés beaucoup plus aisément sans recourir à des solutions matérielles souvent dispendieuses comme des lecteurs de cartes dédiés.

Des projets pilotes sont déjà en cours au Canada, au Royaume-Uni, en Ukraine, en Turquie, au Costa Rica, ainsi qu’en Malaisie.

Et, toujours selon NFCW, d’autres essais devraient se dérouler dans les prochains mois en Pologne, en Espagne, en Italie, en Nouvelle-Zélande et en Australie.

