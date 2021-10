Visitez le Canada d’est en ouest avec nos radios

L’Alliance des radios communautaires du Canada (ARC du Canada) et ses membres vous amènent sur les routes du pays. Par le biais de votre ordinateur. Dans le confort de votre foyer.

Expérience son et image

Depuis quelques jours, il est ainsi possible de visiter virtuellement les villes et villages du pays où sont installées les radios communautaires francophones membres de l’ARC du Canada.

Le concept « En route avec nos radios » permet aux internautes de visionner le décor environnant des rues et des routes parcourues, comme s’ils faisaient une balade en voiture, en écoutant la radio.

Il est ainsi possible de s’offrir une virée gratuite en voiture de l’est à l’ouest du Canada, et ce, sans sortir de chez soi.

Pour offrir une expérience plus intéressante, le site a été conçu expressément pour accommoder les écrans disposant d’une résolution d’au moins 1920 x 1080 pixels (Full HD).

Créé afin de promouvoir les communautés francophones et la radio de langue française au pays, « En route avec nos radios » s’inscrit à la fois comme un projet de promotion touristique, culturelle et linguistique.

Ce sont d’ailleurs les stations elles-mêmes, dans leur propre communauté, qui ont été mises à profit pour tourner les séquences vidéos qui sont affichées lors de la visite virtuelle.

Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se tranforme

« Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme », aurait dit un jour Antoine Laurent de Lavoisier, chimiste, philosophe et économiste français.

C’est un peu ce qui a entraîné la conception du projet « En route avec nos radios ». Puisque celui-ci s’inspire largement d’un site déjà existant, Drive & Listen, qui permet de se transporter de la même façon à travers différentes grandes villes du globe.

Or, à la différence de ce dernier, l’initiative menée par l’ARC du Canada s’intéresse plutôt à des collectivités exclusivement situées aux Canada, dans les différentes provinces et territoires où sont installées nos radios membres.

Le projet a pu bénéficier de l’appui financier du ministère du Patrimoine canadien pour sa concrétisation. Il est le résultat d’environ six mois d’efforts pour l’élaboration et la conception, le tournage, le montage, et enfin sa mise en ligne.

Nous tenons d’ailleurs à remercier les radios communautaires francophones membres de notre organisation pour leur collaboration au projet.

Mentionnons en terminant que deux spots publicitaires de 30 secondes pourront être entendues sur les ondes des radios au pays au cours de l’automne afin d’inviter les internautes à visiter https://enroute.radiorfa.com.

–