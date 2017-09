Vitesse Internet : Rogers pour télécharger, Bell pour téléverser

Au chapitre de la vitesse de téléchargement Internet, Rogers a réalisé le meilleur score au Canada durant la première moitié de 2017, selon Speedtest.net.

Chaque année depuis 2015, Speedtest.net réalise un palmarès des meilleurs connexions Internet dans plus d’une quarantaine de pays.

Parmi les outils offerts en ligne pour tester sa vitesse de connexion, il faut dire que Speedtest.net s’est taillé une place de choix. C’est l’un des plus connus.

Selon Ookla à qui appartient le site Speedtest.net, 80 % des fournisseurs d’accès Internet font confiance à sa technologie.

Une méthodologie basée sur des milliards de tests

Afin d’établir son classement, l’entreprise se base sur 10 milliards de tests de connexion réalisés auprès de plus de 40 000 fournisseurs d’Internet et plus de 1 500 réseaux mobiles.

Au Canada, 18 millions de tests ont permis de déterminer que Rogers a été le fournisseur d’Internet fixe le plus rapide au cours des 2 premiers trimestres de l’année 2017.

Rogers est visiblement excellent pour télécharger…

Rogers a atteint un score de 81,79, et, ce faisant, il a offert pendant les 6 premiers mois de l’année une vitesse supérieure à tous ses rivaux.

La vitesse de téléchargement maximum atteinte chez Rogers au cours de la période aura été de 211,51 Mb/s.

C’est presque 2 fois plus rapide que Bell qui n’a pu offrir une vitesse supérieure à 120,01 Mb/s en téléchargement sur la même période.

Cela étant dit, depuis que Speedtest.net a commencé à établir son palmarès en 2015, Rogers n’a jamais été détrôné de la position de tête.

…mais beaucoup moins pour le téléversement

Par contre, lorsque vient le temps de téléverser des fichiers vers votre serveur ou d’envoyer des documents à un destinataire, qui occupe le haut du pavé? Réponse : Bell.

En effet, Rogers fait piètre figure en matière de téléversement (amont).

Avec une vitesse maximum de 22,5 Mb/s en amont, l’entreprise arrive loin derrière Bell et Telus qui ont pu atteindre des pointes de 100 Mb/s et 71,48 Mb/s respectivement. Le réseau de fibre optique qu’a installé Bell au cours des dernières années n’est pas étranger à cette situation qui permet de téléverser à des vitesses appréciables.

Seule la compagnie Shaw a fait pire que Rogers à ce chapitre en n’offrant rien de mieux que 16,63 Mb/s en amont.

Bref, si vous souhaitez télécharger rapidement des contenus, il faudrait peut-être vous tourner vers Rogers.

En revanche, si vous avez besoin d’acheminer rapidement des fichiers en ligne, il vaudrait sans doute mieux lorgner vers Bell ou encore Telus.

Ci-dessous, les résultats de Speedtest.net. Les meilleures vitesses de téléchargement et de téléversement sont en vert.