Vivez comme si vos comptes dans les médias sociaux fermaient demain

De nos jours, toute entreprise si petite soit-elle a besoin d’une bonne présence en ligne.

Malheureusement, nous vivons à une époque où tout le monde n’en a que pour les réseaux sociaux.

On a donc tendance à oublier que c’est notre propre site Web qui demeure encore notre première et meilleure vitrine en ligne.

Pourquoi est-ce si important d’investir dans votre site AVANT de vous lancer tête baissée dans les réseaux sociaux ?

C’est simple. Parce que c’est VOTRE site et qu’il s’agit de votre meilleure présence en ligne.

Mettez vos efforts aux bons endroits

Avoir un site Web, c’est bien. Mais encore faut-il y mettre un peu de temps et d’effort.

Allez ! Je vous file donc quelques suggestions à considérer :

1) Votre site est-il compatible avec les appareils mobiles ?

S’il ne l’est pas, vous passez à côté d’une impressionnante quantité de visiteurs qui ne resteront pas s’ils sont incapables de le consulter sur leur téléphone ou leur tablette. Le trafic Web sur appareils mobiles a dépassé les PC depuis déjà un bon moment.

—

2) Votre contenu intéresse-t-il vos visiteurs ?

Mettre du contenu, c’est une chose. Intéressez vos visiteurs, c’est une autre affaire. Si les visiteurs ne trouvent pas vos contenus intéressants, ils ne reviendront pas. Élémentaire, direz-vous ? Peut-être, mais trop de gens l’oublient.

—

3) Votre site est-il mis à jour régulièrement ?

C’est le principe de la saucisse Hygrade. Plus de gens en mangent parce qu’elles sont plus fraîches, et elles sont plus fraîches parce que plus de gens en mangent!

Même chose avec votre site web. Plus de gens le fréquenteront parce qu’il sera mis à jour, et vous le mettrez plus à jour parce que plus de gens le fréquenteront !

—

4) Y trouve-t-on les éléments essentiels ?

Vos coordonnées, votre grille-horaire, les membres de votre c.a., vos animateurs, etc. Les médias sociaux sont certes très utiles, mais ce n’est pas là qu’on va spontanément rechercher ce type de renseignements.

Ce ne sont là que quelques-unes des choses sur lesquelles vous devriez vous attarder pour que votre site Web soit fréquenté et que vous en tiriez des avantages notables.

Et, dites-vous que si c’est vrai pour la radio, ce l’est aussi pour le resto du coin et l’entrepreneur général.

Vivez comme si vos comptes dans les médias sociaux fermaient demain

Comment réagiriez-vous si, demain matin, votre compte Twitter ou votre page Facebook étaient fermés sans préavis parce que vous n’avez pas respecté l’une des règles imposée par le réseau social ?

Vous seriez bien embêté, n’est-ce pas ? Croyez-moi, ça peut arriver à n’importe quelle entreprise.

On oublie trop souvent que nos comptes dans les médias sociaux ne nous appartiennent pas réellement.

Vous publiez trop de contenu qui semble promotionnel ? Un concours qu’un abonné estime arrangé ? Bang ! Une plainte et le compte est temporairement gelé quelques heures ou même quelques jours le temps qu’on vérifie vos activités.

Si vous utilisez la plateforme comme un mode d’inscription à un concours; si vous postez des images proscrites ou des textes qui heurtent la sensibilité d’un usager; etc.

Plusieurs raisons pourraient mener à la suspensions ou même carrément la suppression de votre page dans un réseau social.

Toute incartade à l’une des règles pourraient signifier la fin de vos activités sur ces plateformes. Ou du moins une paralysie momentanée de vos activités. Ce qui reste quand même très embêtant.

Soignez votre présence en ligne à travers votre site Web, puisqu’il reste votre principale vitrine virtuelle.

Occupez-vous de bien l’alimenter, et ensuite souciez-vous de vos réseaux sociaux. C’est une règle d’or que vous ne regretterez pas. Je vous l’assure.