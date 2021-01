Yao, Jill Barber et Patrick Chan, têtes d’affiche des 23e Rendez-vous de la Francophonie

La Fondation canadienne pour le dialogue des cultures a dévoilé récemment la thématique, les concours, ainsi que les porte-parole de la 23e édition des Rendez-vous de la Francophonie qui se dérouleront du 1er au 31 mars 2021.

Cette année, l’organisation a choisi de souligner l’importance de l’Acadie comme berceau de la francophonie canadienne, où se sont installés les premiers colons français dès le 17e siècle.

Le slogan de cette année est donc « ACADIE, au cœur de mon pays! ACADIA, at the heart of my country! Une langue, des milliers d’histoires. »

Yao, Jill Barber et Patrick Chan pour porter la voix de l’événement

Comme le souligne Guy Matte, le directeur de la Fondation Dialogue, le thème permettra de faire connaître la contribution des Acadiennes et Acadiens au tissu culturel canadien et de reconnaître la présence historique de ce peuple sur le territoire ainsi que sa spécificité culturelle dans toute sa diversité. On peut d’ailleurs remarquer sur l’affiche officielle que les couleurs de l’Acadie sont clairement mises en valeur.

C’est le Franco-Ontarien d’origine ivoirienne bien connu Yao, ainsi que l’auteure-compositrice-interprète Jill Barber, qui ont été choisis pour véhiculer cette année le message des Rendez-vous de la Francophonie à titre de porte-parole.

De son côté, le médaillé olympique en patinage artistique Patrick Chan sera la tête d’affiche du concours « Party de cuisine » où les gens sont invités à partager une recette coup de cœur qui leur rappelle des souvenirs, un moment précis de leur vie, une personne qui les a marqué, ou tout simplement un classique culinaire incontournable de leur famille.

De nombreuses activités ont été prévues au calendrier des Rendez-vous de la Francophonie 2021. Parmi celles-ci, on peut mentionner entre autres le visionnement gratuit de films de l’Office national du film, que les petits comme les grands prendront assurément plaisir à visionner.

Mentionnons que le lancement national officiel des Rendez-vous de la Francophonie aura lieu le 1er mars 2021 dans tout le pays.

Entre-temps, on peut suivre les Rendez-vous de la Francophonie dans les médias sociaux tels que Twitter, Instagram et Facebook. Il est aussi possible d’en connaître davantage sur la programmation 2021 en consultant le site web au RVF.ca, ou encore en consultant le blogue de l’événement animé par la blogueuse Vanessa Lisabelle.

(Photo d’en-tête : vidéo YouTube)