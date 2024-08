Pourquoi un entrepreneur choisit-il de s’annoncer à la radio ? Chacun a ses raisons, qui sont d’ailleurs distinctes et nombreuses. Mais, voici certainement dix (10) des raisons qu’on entend le plus souvent pourquoi une entreprise locale choisit-elle d’annoncer à la radio.

1. Sa portée : La radio touche un large public. À titre d’exemple, les données de l’hiver 2024 démontrent que 84 % des Canadiens (âgés de 12 ans et plus) écoutent la radio à chaque semaine.

Comme elle se transporte aujourd’hui bien au-delà de la puissance de l’antenne de transmission, grâce au streaming sur internet, la radio a la faculté de rejoindre un public encore plus large et diversifié que jamais.

Une opportunité que bien des annonceurs saisissent afin d’étendre leur bassin de clients potentiels en portant leur message beaucoup plus loin que leur zone géographique habituelle.

—

2. Son instantanéité : Les gens écoutent la radio de façon immédiate et spontanée. En voiture, au travail, à la maison, ou même au chalet pendant les vacances.

En allumant leur poste récepteur, les gens savent qu’ils auront accès instantanément à du divertissement tel que de la musique et des sketchs humoristiques, ainsi qu’à des bulletins d’information à des heures fixes, ou encore des bulletins météorologiques fréquents.

En annonçant à la radio, les annonceurs profitent de ce caractère immédiat et spontané afin de transmettre rapidement un message qui colle au moment présent.

La radio établit une connexion en temps réel avec les auditeurs ; les annonceurs peuvent ainsi promouvoir facilement leurs soldes en cours, ainsi que les événements promotionnels du moment.

—

3. Son coût abordable : Produire une publicité radio est peu coûteux, tout comme l’achat du temps d’antenne.

Si l’on se base sur le PEB (Point d’Exposition Brut, en anglais le Gross Rating Point ou GRP), la radio offre incontestablement l’un des meilleurs, voire LE meilleur rapport qualité-prix notamment dans une planification publicitaire où différents médias sont mis à contribution.

Dans un bon mix média, la radio sait rapidement démontrer son abordabilité pour l’atteinte des objectifs, lorsqu’on la combine en outre à l’imprimé ou encore le web.

—

4. L’originalité : La pub radio permet en outre de mettre à l’avant-plan ce qui différencie une entreprise de ses rivaux.

Grâce à un concept créatif où l’on captive l’attention des auditeurs, il est facile de se détacher de ses compétiteurs et de marquer l’esprit des consommateurs potentiels.

Les effets sonores, l’usage de voix distinctives, des musiques accrocheuses et diverses autres méthodes permettent de se distinguer facilement et efficacement.

—

5. Le ciblage local : Quoiqu’elle jouisse d’une portée très étendue, comme nous l’expliquions au 1er point, la publicité radio permet d’atteindre d’abord et avant tout une masse critique de clients potentiels dans une localité bien ciblée. Des gens susceptibles d’acheter au dépanneur du coin ou de se divertir au cinéma régional.

En supposant qu’un annonceur choisisse de cibler plus d’une région, sur plus d’une station et plus d’une antenne, il sera d’ailleurs très facile et très peu coûteux d’adapter le message afin de s’adresser à des clients potentiels de façon très directe, dans la réalité de leur localité et dans leur quotidien.

—

6. Les conseils de ses experts : Lorsqu’une radio disposent de conseillers publicitaires chevronnés, ceux-ci deviennent rapidement de précieux alliés sur lesquels les annonceurs locaux peuvent compter.

Ils savent établir des relations franches et sincères avec leurs clients et les aideront à obtenir le plein potentiel de leur investissement.

Un avantage que plusieurs plateformes numériques n’offrent pas, ou du moins qu’il est beaucoup plus difficile à obtenir.

—

7. L’image qu’elle promeut : Une radio, c’est du son. Oui. Mais, c’est beaucoup aussi une marque. En fait, une image de marque. Bâtie autour d’une équipe d’animation, une programmation musicale, une image sonore (jingles, thèmes, etc.), avec une identité qui lui est propre et dans laquelle les auditeurs se reconnaissent.

Lorsqu’un entrepreneur perçoit dans une station radiophonique des valeurs et une image qui collent bien à son entreprise, il n’est pas rare qu’il choisisse de s’y annoncer pour profiter justement de cette affiliation des genres et des styles qui s’harmonisent bien entre le “véhicule” publicitaire (i.e. la radio) et le message à véhiculer par l’entreprise.

—

8. Sa stabilité d’écoute : De tous les médias, c’est sans doute la radio qui connaît le moins de fluctuation saisonnière quant à sa consommation.

Si l’on regarde beaucoup moins la télé durant la saison estivale par exemple, la radio ne connaît pas de creux de vague semblables.

Elle est donc parfaite pour s’annoncer sur plusieurs semaines, voire parfois des mois, sans subir de pareilles fluctuations.

—

9. Sa fréquence : Incidemment, comme la radio jouit d’une relative stabilité dans les habitudes de consommation média des gens, il est possible de diffuser un message fréquemment pendant une longue période, et ce, à plusieurs reprises afin d’atteindre un maximum de clients potentiels et que le message soit bien capté et retenu.

—

10. Sa mobilité et sa facilité d’utilisation : Enfin, la mobilité de la radio est un avantage relativement peu présent dans quantité d’autres médias, qu’ils soient nouveaux ou traditionnels.

S’il est possible d’écouter la radio en conduisant ou même en pataugeant dans la piscine, c’est beaucoup plus difficile en revanche d’y lire son journal, d’y visionner des vidéos YouTube ou d’y regarder une série télé.

Le peu d’effort que le consommateur doit fournir pour recevoir le message est un avantage qui joue nettement en sa faveur. Lire le journal, regarder la télé et naviguer sur le Web, ça demande d’être actif.

La radio, elle, permet de faire plus d’une chose à la fois et de capter quand même le message.

–

En résumé, la radio offre une combinaison unique de portée, d’instantanéité et de coût abordable, ce qui en fait un outil puissant pour les entrepreneurs.

Ils savent qu’ils peuvent s’adresser tant à un public de proximité qu’à un auditoire distant grâce aux deux formes de diffusion de nos jours (standard et numérique), en plus de bénéficier d’autres avantages indéniable comme la stabilité et la facilité d’écoute comme peu d’autres médias le permettent.