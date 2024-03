10 bons sites pour parfaire vos connaissances sur les médias

Néophytes ou professionnels aguerris des médias, il est bon de chercher à acquérir de nouvelles compétences et parfaire vos connaissances sur les médias. Voici 10 bons sites web pour y parvenir. (P.S. Sans ordre de préférence, soit dit en passant.)

Lien : https://fr.radioking.com/p/formations-creer-animer-webradio

Les formations ont certes été conçues si l’on souhaite se lancer dans la création et l’animation d’une webradio. Mais entre vous et moi, en ligne ou par les ondes terrestres, la radio reste… la radio.

On vous y apprendra comment choisir le format et les contenus, ou encore à créer et monter un studio.

Pour dire à quel point la proximité est grande entre la webradio et les ondes terrestres, vous pourriez y apprendre comment diffuser sa webradio sur la bande FM ainsi qu’en RNT (DAB+). RNT étant l’acronyme de radio numérique terrestre, tandis que la DAB+ est un standard de diffusion numérique terrestre.

—

Lien : https://radiopub.fr

Derrière ce site, Mediatic Conseils SAS. Et derrière tout ça… Michel Colin.

Un consultant en commercialisation radio, en marketing et en médias électroniques de proximité.

S’il propose des formations et des conseils, et qu’il a prononcé des conférences à de nombreux endroits de la planète, c’est beaucoup aussi pour les informations très pertinentes sur la publicité qu’il faut consulter Radiopub.

Non seulement le site regorge-t-il de textes, on pourra aussi y entendre de nombreux exemples de publicités de différents endroits du globe.

—

Lien : https://cbc.radio-canada.ca/fr/vision/gouvernance/normes-et-pratiques-journalistiques

On ne parle pas beaucoup de journalisme dans le blogue de l’Alliance des radios communautaires du Canada. J’avoue.

Pourtant, il s’agit d’une composante essentielle de la programmation radio. Surtout dans les médias communautaires appelés à couvrir l’actualité locale et à tenir le public de leur région bien informé.

La société d’État se fait un point d’honneur d’adopter des pratiques journalistiques répondant aux plus standards. Il serait sans doute bon pour quiconque s’intéresse au journalisme de consulter les normes et les pratiques journalistiques de la CBC/SRC.

Sans les copier, évidemment, disons que ça pourrait au moins vous inspirer.

—

Lien : https://www.lucdupont.com

S’il est un spécialiste de la communication et du marketing qu’il faut suivre au pays, c’est bien Luc Dupont.

Auteur de nombreux ouvrages et conférencier réputé, il est professeur au département de communication à l’Université d’Ottawa et chercheur associé à l’Observatoire des médias sociaux en relations publiques (OMSRP).

Les publications fréquentes qu’on peut consulter sur son site web, ainsi que ses interventions dans différents médias, sont autant de bribes d’information essentielles pour améliorer vos connaissances sur les médias.

—

Lien : https://mtm-otm.ca/fr

L’Observateur des technologies médias est une division de CBC/Radio-Canada. L’organisation scrute à la loupe la consommation des technologies médias par les Canadiens à partir de données provenant de différentes sources, dont plusieurs milliers d’entrevues téléphoniques réalisées chaque année. On y produit plus de soixante-dix rapports par année.

Si plusieurs rapports sont payants et destinés à des clients d’affaires comme Rogers, Québecor et Corus, d’autres en revanche sont tout à fait accessibles sans payer, même ne serait-ce qu’en partie.

Trois “cibles” sont particulièrement visées par l’OTM. Les Canadiens de 18 ans et plus, les jeunes âgés de 2 à 17 ans, et enfin les nouveaux arrivants.

—

Lien : https://moncarnet.blog

Un peu comme Luc Dupont dont on parlait précédemment, le nom de Bruno Guglielminetti n’est plus à faire non plus dans le monde des communications, les médias, ainsi que les nouvelles technologies numériques.

Il jette un regard à la fois critique et avisé sur l’actualité numérique, puis il en produit un balado (« Mon Carnet ») qu’on trouve sur diverses plateformes, dont bien sûr son site internet.

Parfait pour rester à l’affût de l’évolution de l’intelligence artificielle, les nouveautés technologiques et quantité d’autres sujets qui touchent de près ou de loin au domaine des médias.

—

Lien : https://www.cem.ulaval.ca

Fondé en 1992 en tant qu’organisme sans but lucratif, le Centre d’études sur les médias se définit comme un lieu de recherche et un agent de concertation entre les entreprises de communication et les milieux gouvernementaux et universitaires.

Les différents axes de recherche portent sur l’économie, les politiques, le journalisme, les publics, ainsi que les tendances.

Plusieurs données portent sur le marché québécois, mais leurs publications n’en sont pas moins susceptibles d’intéresser les professionnels des médias qui évoluent notamment dans le Canada francophone.

—

Lien : https://fr.statista.com

Comme son nom l’indique, Statista n’est pas un site qui traite à proprement parler des médias. On y trouve… des données statistiques.

Mais, c’est la section « Médias et publicité » qui nous intéresse puisqu’elle recèle des pépites.

Beaucoup de données sont accessibles uniquement par abonnement. Par contre, quantité d’autres le sont sans connexion ou encore en s’inscrivant simplement avec un compte gratuit.

Seul regret ? Le fait que la version française soit presque uniquement ou du moins très portée sur le marché français et européen.

Il faudra surtout consulter la version anglophone www.statista.com si l’on souhaite consulter des données, en anglais bien sûr, sur les médias canadiens et d’ailleurs dans le monde.

Cela dit, les tableaux statistiques, graphiques et autres publications sur les médias et la publicité valent largement le détour.

C’est parfait pour acquérir de nouvelles connaissances sur les médias. En voici un exemple avec ce classement des réseaux sociaux les plus populaires dans le monde en janvier 2024. Fascinant, non ?

—

Lien : https://www.grenier.qc.ca

Grenier aux nouvelles est une excellente référence sur le monde des communications, les médias et la publicité/marketing depuis environ trois décennies.

Les chercheurs d’emploi apprécieront en outre la section spécialement dédiée aux offres d’emploi, et j’irais même jusqu’à dire que c’est devenu un incontournable pour les entreprises en communication, média, etc. que d’afficher les postes à pourvoir dans ce site internet.

N’hésitez évidemment pas à consulter les nouvelles qui sont publiées fréquemment, et, tant qu’à y être, adhérez à l’une des infolettres.

—

Lien : https://journaliststudio.google.com (site en anglais avec certaines parties en français)

Si l’on peut attribuer à Google certains torts causés à l’industrie médiatique dont il serait trop long de faire la nomenclature ici, il faut néanmoins reconnaître que quelques-unes de ses initiatives sont vraiment intéressantes dont le Google Journalist Studio.

Trouvez-y des outils, de la formation et d’autres ressources destinées aux journalistes et aux médias de façon générale.

Et puis, il faut bien l’admettre. Si Meta s’est refusée jusqu’ici à verser quelque forme de compensation que ce soit aux médias canadiens en marge de la Loi C-18, Google aura au moins eu la décence de négocier avec l’État, formuler des propositions et échafauder en outre une initiative destinée au journalisme (Google News Initiative).

Une dernière petite chose

Vous cherchez d’autres excellentes références ? Consultez notre texte renfermant 8 sites Web pour suivre l’actualité sur la radio et les médias. Aucun d’entre eux ne figurent d’ailleurs parmi la liste fournie ci-dessus.

Ça vous apprendra encore davantage de nouvelles choses et vous permettra d’améliorer encore plus vos connaissances sur les médias. 😀