10 éléments essentiels à avoir sur le site web de votre radio

Que devrait-on retrouver sur le site d’une radio ? Voici une liste de 10 éléments essentiels, voire carrément incontournables.

1. Une description de la station

Ça peut tenir sur une ligne. Pas davantage. Mieux encore, si votre slogan est suffisamment éloquent, les gens se feront rapidement une bonne idée du genre de radio dont il s’agit. Mais, de grâce, insérez une description de la radio. Car, non seulement ça aidera les visiteurs à mieux connaître votre radio, mais ça va aussi aider à votre référencement (SEO) dans les moteurs de recherche.

—

2. Les coordonnées de l’entreprise

On doit y trouver l’adresse autant postale que physique de l’entreprise. Le numéro de téléphone où vous joindre. Un formulaire pour vous écrire, ou du moins une adresse de courriel générique. N’oubliez évidemment pas les coordonnées de votre/vos représentants publicitaires.

—

3. La liste des émissions

Incroyable… mais vrai ! Il y a encore des stations en 2023 dont on ne trouve aucune trace de la grille horaire complète sur leur site web. Assurez-vous qu’elle soit à jour. Avec des informations succinctes sur les émissions et les animateurs, ainsi que les horaires de diffusion.

—

4. Un lecteur audio en direct

Loin devant les applications externes, le 1er endroit où les gens devraient pouvoir vous écouter sur internet, c’est sur votre site web. Ça prend un lecteur audio bien en évidence sur la page d’accueil, ou même, si possible, dans une barre fixe qui demeure accessible tout au cours de la navigation pour une écoute ininterrompue.

—

5. Un calendrier

Un calendrier ? Tout à fait. Avec les dates de vos sorties à venir, vos assemblées publiques, les entrevues à ne pas rater, les promotions spéciales, etc. Quiconque passera sur votre site y trouvera d’un coup d’œil toutes les activités à ne pas rater.

—

6. Les liens vers vos pages dans les réseaux sociaux

Qu’on le veuille ou non, il faut bien admettre que les réseaux sociaux occupent de nos jours une place prépondérante dans les activités des internautes. Si vous souhaitez que les auditeurs interagissent avec vous et restent informés de vos activités, ils doivent savoir où vous trouver.

—

7. Une page pour vos promos et concours

C’est essentiel. C’est la façon d’attirer et de maintenir l’auditoire. Les promos et les concours font partie de l’ADN des stations radiophoniques. Sur cette page, vous donnerez les infos sur vos concours, les cadeaux à gagner et les promotions en cours ou à venir.

—

8. Une page “À propos”

Il peut s’agir d’une page “À propos” ou encore d’une F.A.Q., qu’on appelle la foire aux questions, dans laquelle on trouvera quelques explications sur l’histoire de la radio, ses valeurs, etc.

—

9. Une page pour vos podcasts

Nous sommes au 21e siècle. Pas dans les années 1990. Ça prend une page où l’on peut écouter vos podcasts natifs et/ou les enregistrements d’émissions à écouter en rattrapage.

10. Des publicités et des partenariats

C’est votre pain et votre beurre : les pubs d’annonceurs locaux et les partenariats avec diverses organisations. Servez-vous de votre site web, à titre d’exemple, pour bonifier les campagnes publicitaires de vos annonceurs en ondes. S’ils achètent une campagne à la radio, offrez-leur de la visibilité supplémentaire en ligne sur le site.

EN CONCLUSION

C’est essentiel que votre site web renferme tous ces éléments. En plus d’être à la fois convivial, facile à naviguer et mis à jour sur une base régulière.

Malheureusement, trop de stations négligent ces aspects. Certes, on trouve beaucoup de choses intéressantes sur le site web. Sauf que tout est pêle-mêle, on peine à trouver ce qu’on est venu y chercher, et en plus les mises à jour sont rarissimes.

Si vous disposez de de tous les éléments énoncés plus haut et que votre site est agréable à fréquenter, vous réussirez à maintenir l’intérêt des auditeurs et ceux-ci seront intéressés d’y revenir afin de se tenir informés de vos activités.