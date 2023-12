25 raisons d’écrire des billets de blogue sur le site web de votre radio

Vous cherchez de bonnes raisons de rédiger des billets de blogue sur le site web de votre radio ? On vous en offre pas moins de vingt-cinq (25).

L’importance du blogue dans vos activités en ligne

Lorsqu’on conçoit un site web, on pense invariablement à toutes les considérations d’ordre technique. Le nom de domaine et l’hébergement, notamment.

Puis, on pense ensuite à son design, à l’esthétique et la facilité d’y naviguer.

Malheureusement, on néglige beaucoup trop le plus important : alimenter son site web.

Un site web qui n’évolue pas, c’est ni plus ni moins qu’un annuaire téléphonique; on ne le consulte qu’à quelques reprises dans l’année.

Comment alimenter efficacement son site web ? Avec le blogue, en outre. Souvent négligé, ou même parfois carrément oublié, un blogue pourrait être étonnamment très utile.

Voici pas moins de 25 excellentes raisons d’écrire des billets de blogue sur le site web de votre radio :

1. Partager vos connaissances

Vous êtes experts de votre domaine d’activité et de votre milieu. Écrire des billets de blogue est une excellente façon de faire rayonner vos connaissances et votre expertise auprès d’un public plus large.

2. Améliorer vos compétences en rédaction

C’est en forgeant qu’on devient forgeron, et c’est aussi à force de rédiger des billets de blogue régulièrement que vous améliorerez vos compétences en rédaction.

3. Développer votre créativité

Écrire des billets de blogue, c’est stimuler sa créativité afin de trouver des idées de sujets et de nouvelles manières d’en parler à votre lectorat.

4. Accroître sa notoriété

Accroître votre notoriété, tant en ligne que dans la vie réelle, voilà l’un des avantages de bloguer. Le blogue peut aider à créer une aura de respectabilité.

5. Créer un sentiment de communauté

Au même titre que les médias sociaux, le blogue peut vous aider à tisser des liens auprès d’une communauté de lecteurs intéressés par un sujet ou un intérêt commun.

6. Améliorer votre référencement

Rédiger des billets de blogue sur une base régulière permettra d’améliorer le référencement de votre site web dans les moteurs de recherche tels que Google et Bing.

7. Encourager la conversation

On le disait un peu plus haut (Point No. 5). Le blogue crée un sentiment de communauté. Ainsi, une fois de fidèles lecteurs conquis par vos publications, vous pourrez dialoguer plus facilement avec eux qu’avec un site web qui reste inanimé.

8. Faire connaître votre organisation

En profitant d’un meilleur référencement (Point No. 6), les billets de blogue pourraient forcément vous aider à mieux faire connaître votre entreprise et ainsi attirer de nouveaux clients.

9. Partager votre point de vue

Les bulletins de nouvelles à la radio ne se prêtent guère à l’opinion. Peut-être ne souhaitez-vous pas non plus exprimer votre point de vue dans une émission d’affaires publiques. Or, les billets de blogue peuvent devenir un excellent moyen de partager des éditoriaux.

10. Devenir un leader de votre domaine

Partager ses connaissances (Point No. 1) et accroître sa notoriété (Point No. 4), c’est bien. Mais établir son autorité et devenir un leader de son domaine, c’est encore mieux. Les billets de blogue peuvent facilement vous y aider.

Êtes-vous maintenant convaincu de l’importance de bloguer sur votre site web ? Par encore ? Alors, continuons…

11. Créer du contenu pour les réseaux sociaux

Les fameux réseaux sociaux ! Quoi y partager ? Voyons donc ! Facile. Les billets de blogue que vous aurez rédigés.

12. Tisser des liens

Le blogue peut permettre de créer des liens avec d’autres professionnels de votre industrie, sinon d’autres domaines qui sont connexes au vôtre (musiciens, équipementiers, agences publicitaires, etc.).

13. Apprendre de nouvelles choses

Qui n’aime pas apprendre de nouvelles choses ? Rédiger des billets de blogue, c’est forcément d’apprendre de nouvelles choses sur un sujet donné. Au fil de vos recherches et de votre rédaction, vous-même pourriez en apprendre beaucoup.

14. Contrôler votre image de marque

Certes, le blogue peut être utile pour partager vos bons coups. Mais parfois, il peut même servir à corriger ou recadrer certaines choses lues ou entendues à votre sujet. Il peut donc être utile pour le ‘damage control’ en outre.

15. Créer du contenu pour votre infolettre

Un peu comme pour les réseaux sociaux (Point No. 14), les billets de blogue peuvent aussi être utilisés pour alimenter le contenu de votre infolettre.

16. S’en servir comme d’un scénario pour de la vidéo

Vous pourriez utiliser vos billets de blogue pour éventuellement créer du contenu vidéo. Si vous saviez d’ailleurs à combien de reprises nous-mêmes avons créé des tutoriels vidéo à partir de billets de blogue préalablement rédigés sur notre site.

17. Les utiliser dans vos podcasts

Exactement comme pour les vidéos (Point No. 16), les billets de blogue peuvent être utilisés pour d’éventuels podcasts.

18. Les colliger pour écrire des livres blancs

Une fois que vous aurez rédigé suffisamment de billets de blogue, ceux-ci pourraient même être réutilisés afin de créer du contenu pour des livres blancs.

19. Faire de belles infographies

Les billets de blogue peuvent être utilisés ensuite pour créer des infographies. Celles-ci sont très appréciées dans les réseaux sociaux en outre. Ce texte (« Comment mieux transformer les articles de votre blogue en infographie ») vous aidera sans doute sur la façon de procéder.

20. Créer des présentations, des webinaires et des cours en ligne

Vos textes de blogue peuvent facilement être réutilisés ensuite afin d’enrichir vos présentations (ex. : lors de vos assemblées), des webinaires et des cours en ligne (ex. : pour vos bénévoles et vos salariés).

Rendus à ce point-ci, si vous n’êtes pas encore convaincu de l’importance d’écrire des textes de blogue sur le site web de votre radio, il faudra l’artillerie lourde.

On parle… d’argent et de promo.

21. Monétiser vos publications

Les gens d’affaires cherchent régulièrement des contenus différents et des façons novatrices de rejoindre leurs clients ou en approcher de nouveaux. Le blogue peut prendre la forme de publireportages qui se vendront aux annonceurs.

22. Bonifier les achats publicitaires de vos clients

En supposant que vous ne vendiez pas vos textes de blogue, sans doute pourriez-vous au moins vous en servir comme d’une bonification ou d’une plus-value afin d’appuyer les campagnes en ondes.

23. Afficher des bannières publicitaires

On cherche toujours de bons endroits où afficher les bannières publicitaires. Quel meilleur endroit que l’en-tête ou le milieu de publications couramment fréquentées comme les textes de blogue que vous publiez chaque semaine ?

24. Donner des cadeaux aux fidèles lecteurs et auditeurs

Le blogue est un bon endroit où partager vos lectures, vos impressions sur de nouveaux jeux de société, etc. Profitez-en pour récompenser vos fidèles lecteurs et auditeurs. Faites tirer les livres, jeux de société et autres cadeaux et gadgets que certaines compagnies peuvent quelquefois vous offrir. Le blogue pourrait ainsi devenir un levier encore plus puissant afin de fidéliser le trafic sur votre site web.

25. Promouvoir la collecte de fonds

Enfin, le blogue peut être une excellente façon de sensibiliser le public à votre cause et l’inciter à y contribuer monétairement. De bons textes de blogue sur vos campagnes de levée de fonds viendront appuyer tant vos activités de relation publique que votre promo en ondes.

Un dernier conseil : lisez ce texte (« Blogue : 6 idées pour vous aider à trouver des idées ») afin de vous aider à trouver des idées pour démarrer votre blogue.