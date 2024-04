4 idées pour transformer une vieille radio transistor d’époque

Vous possédez une vieille radio transistor des années 1950 ou 1960, mais elle ne fonctionne malheureusement plus. Vous aimeriez pouvoir vous en servir encore, mais vous craignez qu’il en coûte une fortune pour la faire fonctionner à nouveau. Et si vous lui donniez plutôt une autre vie ?

De beaux objets qu’il vaut mieux ne pas jeter

Nous avons tous déjà aperçu une radio transistor d’époque quelque part. Chez l’un ou l’autre de nos grands-parents. Dans une brocante. Etc.

Les radios transistor de l’époque étaient de beaux objets. Avouons-le. Chaque fois qu’on aperçoit un tel objet, on est littéralement fasciné.

Si vous disposez d’une telle petite merveille, sans doute pourriez-vous lui donner une seconde vie.

À défaut de la remettre en état pour qu’elle puisse à nouveau capter les ondes radiophoniques, faites-en quelque chose de différent.

Voici quelques idées…

1 – Une enceinte Bluetooth

Ici, on vous expliquera comment transformer une ancienne radio en enceinte Bluetooth.

Avec un peu de patience et d’huile de coude, comme on dit, sans doute obtiendrez-vous une enceinte Bluetooth beaucoup plus jolie et attrayante que toutes les enceintes modernes qu’on trouve dans le commerce au détail actuel.

Sans doute devrez-vous la nettoyer, la poncer et la vernir ou encore la repeindre.

Mais, en lui donnant un peu d’amour et en lui installant un récepteur Wi-Fi et Bluetooth semblable à ce module-ci, vous épaterez votre famille et vos amis en diffusant votre musique sur une enceinte Bluetooth qui décore bien la pièce.

Voici d’autres tutoriels (en anglais) en suivant cet hyperlien ou encore celui-ci.

2 – Une lampe d’ambiance

À défaut d’avoir des connaissances en électronique et en acoustique, peut-être serez-vous plutôt tenté d’en faire… une lampe d’ambiance.

En retirant toutes les composantes intérieures et en conservant que le boîtier, vous pourriez en faire un bel objet pour donner de l’ambiance à votre bureau ou votre salon.

C’est précisément ce que la Française Cécile Lerici chez Un Meuble et C…etera fait avec de vieilles radios transistor.

Avouez qu’une telle radio sur le dessus d’un meuble, ça donne un cachet autrement plus intéressant qu’une banale veilleuse branchée au mur.

3 – Une station de charge USB

Si vous ne souhaitez ni en faire une lampe décorative, ni une enceinte Bluetooth, alors faites-en une station de recharge USB.

Retirez-en toutes les composantes acoustiques et électroniques. Puis, ne conservez que le boîtier dont vous taillerez le côté tout juste aux dimensions de votre station de recharge USB que vous pourrez ainsi camoufler à l’intérieur.

Ainsi, plutôt que d’exhiber une banale station de recharge en plastique qui n’a rien de vraiment attirant, vous disposerez plutôt d’une radio de recharge USB.

De quoi impressionner vos convives lorsque vous passerez au salon et qu’ils verront un si bel objet décoratif orner le dessus d’un meuble.

4 – Un amplificateur de guitare électrique

Vous avez des connaissances suffisamment bonne en électroniques et un peu en soudure aussi ? Et si vous transformiez cette vieille radio qui ne capte plus les bandes AM/FM en un amplificateur de guitare électrique ?

J’aime ça : J’aime chargement…