6 outils de Google qui vous aideront à la radio

Google est un moteur de recherche. Oui, mais c’est beaucoup plus que ça. Dans un contexte de radio, ça peut même rendre des services insoupçonnés. En voici six (6) que vous ignoriez sans doute.

Si vous utilisez Google comme un simple engin de recherche, vous n’en tirez sans doute pas tout ce qu’il peut offrir.

Dans un boulot comme celui de journaliste, d’animateur, ou même de gestionnaire d’une radio, il peut vous rendre bien d’autres services. Croyez-moi.

En voici six (6) exemples éloquents :

1. Le décalage horaire

Besoin d’appeler un invité ou encore un collègue d’une autre province ? Vous ignorez quelle heure est-il à ce moment-là ?

Inscrivez heure (avec le nom de votre province) vs heure (avec le nom du lieu que vous souhaitez joindre).

Non seulement obtiendrez-vous l’heure actuelle des deux endroits, mais également le décalage en toutes lettres. Ça marche aussi pour d’autres villes et pays du monde, soit dit en passant.

Voici ce que ça donne quand on demande heure alberta vs heure nouveau-brunswick…

Psst ! Un conseil : ne vous formalisez pas des majuscules dans Google, puisque le moteur de recherche n’en tient pas compte.

2. Conversion des devises

Vous lisez une nouvelle en ondes mais les montants sont en devise étrangère ? Hum ! Il vaudrait sans doute mieux convertir en dollar canadien pour que vos auditeurs comprennent mieux.

Entrez le montant de la devise initiale, dans l’exemple suivant 1000 euros (EUR), puis indiquez « to » suivi code de la devise vers laquelle convertir. Dans le cas qui nous occupe, le Canada (CAD). Voici la liste des codes des devises par pays au standard ISO 4217.

Magie ! La conversion est affichée ainsi qu’un tableau indiquant la fluctuation.

3. Filmographie de personnalités du cinéma

Quand une vedette du cinéma s’éteint, il est de bon ton de parler en ondes quelques-uns des films dans lesquelles cette personne a joué (ou a réalisé).

Indiquez simplement « films de (suivi du nom de l’acteur, réalisateur, producteur) » et vous obtiendrez une recension de ses films. Ça fonctionne, comme dans l’exemple suivant, pour les films dans lesquels Michel Côté a joué, mais aussi des réalisateurs et producteurs étrangers comme Quentin Tarantino, Steven Spielberg et les autres.

4. Discographie de personnalités de la musique

On aura l’air de se répéter. Mais de la même façon que pour les films des grandes vedettes du cinéma, il est possible d’obtenir une recension des titres d’une chanteur ou d’une chanteuse simplement en indiquant qu’on souhaite obtenir les « chansons de (nom de l’artiste) ». En passant, ça fonctionne aussi pour ses albums comme on le voit dans la seconde image ci-dessous.

5. Un chronomètre

Vous avez une publicité à enregistrer et n’avez pas de chronomètre à portée de main ? Qu’à cela ne tienne.

Signalez-le à Google en inscrivant simplement le mot chronomètre dans la barre de recherche, puis obtenez la solution à votre problème directement sur l’écran de l’ordinateur.

6. Un métronome

Soyons honnêtes ! On ne s’en rend que très rarement, ou même à peu près jamais en radio. Mais, il suffit qu’on en ait besoin… pour qu’on n’en ait pas à portée de la main.

Ça pourrait vous être utile quand vous faites des montages musicaux, par exemple. Pour bien déterminer le tempo d’une pièce.

Alors, si vous avez besoin d’un métronome, dites-le simplement à Google et il vous en fournira un.