Attention, la télé ! YouTube veut ta mort

Un article de La Presse (« Étude sur l’écoute télé : N’oubliez pas YouTube ! ») nous apprend que, selon les résultats d’un sondage publié récemment, YouTube serait la 2e plateforme de diffusion en continu la plus populaire au Canada francophone, et ce, tous groupes d’âge confondus.

De quoi troubler sans doute de nombreux professionnels de la télévision qui voient cette propriété de Google, l’une des plus grosses entreprises de l’univers numérique, menacer sérieusement leur place dans l’écran du salon.

On savait d’ores et déjà que la télévision avait de quoi trembler devant la montée en force des contenus numériques. Mais là, c’est plus que sérieux.

Car, si les radiodiffuseurs ont de quoi craindre un peu les Spotify et autres plateformes de streaming musical, les télédiffuseurs, eux, n’ont plus seulement Netflix pour les talonner mais également un géant présent en outre dans pratiquement tous les téléphones intelligents : YouTube.

Sans doute encore davantage depuis que Google, le propriétaire de YouTube, a annoncé l’an dernier que son application Google Play Films & TV n’allait plus être offerte, et qu’il allait donc falloir se tourner en outre vers YouTube afin de visionner nos films et séries télé préférées.

Bref, on ne visionne plus que des vidéos de chat et de recettes sur YouTube. On y visionne aussi des contenus qui, en d’autres temps et lieux, auraient sans doute été visionnés sur la télé traditionnelle.

Jeunes et moins jeunes apprécient YouTube

A priori, comme l’explique le texte, on aurait tendance à croire que seuls les jeunes fréquentent assidument la plateforme appartenant à Google, ou du moins qu’une majorité des gens qui la fréquentent le sont. Or, c’est tout le contraire.

Tous les groupes d’âge semblent de fervents adeptes des contenus offerts sur YouTube, qui pourrait même très bientôt dépasser Netflix au Canada, de la même façon qu’il l’a fait chez nos voisins du sud depuis l’an dernier.

Déjà, si YouTube est second derrière Netflix au Canada, la plateforme devance de loin d’autres très connues comme Prime Video d’Amazon, Disney+, ICI Tou.tv de Radio-Canada, ainsi que les autres fréquentées par les Canadiens francophones.

Afin de mieux comprendre l’historique de la plateforme de vidéos, ainsi que la façon dont elle s’y est prise afin de croître à un tel rythme, la journaliste Juliette Prigent signait en janvier dernier l’excellent reportage « Comment YouTube est (presque) devenu la télévision ».

À visionner sans faute si l’on souhaite comprendre à quel point l’industrie de la télévision est sérieusement menacée.

Sources :

« Étude sur l’écoute télé : N’oubliez pas YouTube ! », 24 avril 2024, La Presse

« Comment YouTube est (presque) devenu la télévision », 19 janvier 2024, Le Monde



