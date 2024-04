Castopod, on n’est jamais mieux hébergé que par soi-même

Bref, Castopod est bien plus qu’une simple plateforme d’hébergement, comme on peut le voir.

Parmi les autres fonctionnalités qu’on appréciera particulièrement, notons les mesures intégrées de l’audience. En plus, toutes les données sont agrégées et anonymisées de manière à respecter les différentes législations en matière de respect de la vie privée.

Par ailleurs, comme vous gérerez vous-même la mise en ligne de vos épisodes dans un seul et même endroit, vous aurez tout le loisir d’en assurer ensuite la diffusion sur toutes les grandes plateformes d’agrégation (Apple Podcasts, YouTube Music, Deezer, Spotify, etc.) grâce au traditionnel format de flux RSS.

Publié sous licence AGPL v3, il est ouvert à tous et destiné à le rester. Vous pouvez l’utiliser sans frais et en toute liberté.