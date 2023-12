Comment bien choisir un nouveau thème pour son site Web?

Qu’importe le gestionnaire de contenu (CMSCMS Un CMS, de l'anglais Content Management System, est une sorte de logiciel qu'on utilise afin de gérer le contenu de son site Web. En français, on parle d'un système de gestion de contenu, ou tout simplement d'un gestionnaire de contenu.) que vous utilisez, le choix d’un nouveau thème n’est pas à prendre à la légère. Voici 10 critères essentielles pour bien choisir un nouveau thème pour son site Web.

Un choix qui va bien au-delà du coût

D’abord, qu’est-ce qu’un thème de site Web?

Le thème d’un site Web, c’est l’ensemble des fichiers qui en déterminent l’apparence visuelle. Qu’on songe aux couleurs, polices de caractères, images, ainsi que la disposition de façon générale.

On s’en sert pour personnaliser l’apparence sans trop devoir modifier le contenu et la structure. C’est souvent une bonne façon d’apporter facilement une touche de nouveauté à son site Web.

Mais, l’offre en la matière est absolument étourdissante sur internet. Du plus élaboré au plus simple, et du plus coûteux jusqu’au gratuit.

Il est donc facile de tomber dans le piège et choisir simplement celui qu’on trouve le plus beau, et finalement s’apercevoir qu’on n’a pas choisi le bon.

D’ailleurs, ce n’est pas tant le coût ni l’esthétisme qui détermine la qualité d’un thème. C’est toute une série de critères qu’on vous explique ci-dessous.

Vous pourriez trouver des thèmes gratuits qui rencontrent exactement vos besoins, tandis que plusieurs autres vendus à des dizaines de dollars ne feront pas du tout l’affaire.

Donc, qu’on opte pour un thème vendu en ligne, ou qu’on choisisse de confier le travail à une firme de développement de site Web, l’important c’est que ça soit fonctionnel et efficace.

Voici 10 critères pour faire le bon choix…

1. Sa réactivité

Quoi de plus désagréable qu’un site qui ne réagit pas promptement lorsqu’on essaie d’accéder aux éléments du menu, ou lorsqu’on clique sur un hyperlien ?

La vitesse de navigation sur un site Web est évidemment tributaire de la vitesse de notre connexion internet. Mais, les internautes s’attendent à ce que les sites Web se chargent rapidement, c’est-à-dire en quelques secondes à peine.

Testez le thème convoité pour vous assurer qu’il se chargera suffisamment vite et qu’il réagit promptement (lorsqu’on clique, qu’on fait défiler les pages, etc.).

Plusieurs concepteurs offrent des démos qui permettent de tester avant d’acheter. Profitez-en.

2. Sa compatibilité avec les divers appareils et navigateurs

Si le thème choisi n’est pas compatible sur tous les appareils et tous les navigateurs, vous gaspillez votre argent.

De nos jours, non seulement l’internaute navigue-t-il avec une multitude d’appareils distincts, mais souvent aussi avec différents navigateurs d’un appareil à l’autre.

Il souhaite accéder facilement à votre site sans égard à l’appareil et le navigateur qu’il utilise.

Les thèmes bien conçus fonctionneront sur n’importe quel navigateur, et ce, qu’il s’agisse de la version mobile ou pour l’ordinateur.

Quelques-uns s’adaptent même parfaitement aux écrans des téléviseurs. C’est tout dire.

3. Sa compatibilité avec les plugins

C’est grâce aux plugins qu’on profite de fonctionnalités supplémentaires sur son site web. Formulaire de contact, bannières, etc.

Si votre thème est créé dans les règles de l’art, il devrait théoriquement fonctionner sans problème avec les plugins nécessaires à vos besoins.

Il serait embêtant de sélectionner un thème, pour finalement vous rendre compte que le plugin de votre lecteur audio est incompatible, n’est-ce pas ?

4. Sa sécurité

La sécurité de votre site est primordiale. On ne veut pas de portes dérobées par lesquelles n’importe quel pirate s’introduira pour prendre le contrôle de votre site ou voler des infos confidentielles.

Consultez des avis en ligne concernant le thème que vous convoitez ainsi que le concepteur. Privilégiez les plateformes de téléchargement officielles, ou, à tout le moins, celles qui sont assez connues et jouissent d’une bonne réputation.

Cela dit, ne vous fiez pas qu’un thème est payant pour juger de sa sécurité. Un thème payant ne sera pas forcément plus sécuritaire qu’un autre totalement gratuit.

5. Sa modularité (et son adaptabilité)

D’accord, votre site est parfait au moment où vous installez le thème en question. Mais, le sera-t-il encore dans quelques mois quand vous souhaiterez lui ajouter de nouvelles fonctionnalités ?

Il importe de choisir un thème qui pourra s’adapter sans trop de difficulté aux changements que vous souhaiterez lui apporter, dont de nouveaux plugins ou fonctionnalités particulières.

On ne veut tout de même pas être contraint de changer de thème à chaque fois qu’on souhaite mettre en place un nouveau plugin.

6. Sa convivialité

Les sites ont tendance de nos jours à privilégier la sobriété plutôt que le tape-à-l’œil.

Mieux vaut en effet un site moins chargé qui fonctionne parfaitement, plutôt que d’en mettre trop et qu’on s’y perde.

Ne multipliez pas les gadgets, les couleurs clinquantes, ni les fonctionnalités inutiles.

C’est dommage quand l’internaute passe à côté d’éléments essentiels ou qu’il quitte même parfois précipitamment à cause d’un thème mal conçu et trop encombré.

7. Ses paramètres

Les paramètres d’un thème permettent d’activer ou désactiver certains éléments, d’en gérer la disposition et le fonctionnement, puis de contrôler une partie de l’apparence. Ex. : l’en-tête, la position du menu, les couleurs principales et d’accentuation, etc.

De cette façon, vous pourrez apporter de petits ajustements à votre thème.

Vous n’êtes sans doute pas informaticien. Alors, si le thème renferme peu ou même pas du tout de paramètres modifiables, il sera plus difficile d’y apporter des changements sans devoir recourir aux services d’un spécialiste.

8. Son harmonie avec votre organisation

Souvent, les thèmes sont taillés sur mesure pour un style d’entreprise ou d’organisation. Ex. : les boutiques en ligne, les cabinets professionnels, les organisations caritatives, etc.

En choisissant un thème conçu pour une organisation comme la vôtre, il y a davantage de chance qu’il s’adaptera mieux à vos activités. Ex. : un lecteur audio dans la barre d’en-tête pour une radio, ainsi que de grande bannières défilantes pour promouvoir vos animateurs et leurs émissions.

9. Son soutien technique

On n’achète évidemment pas un produit avec l’espoir d’avoir besoin du soutien technique. Mais quand on en a besoin, c’est agréable d’en obtenir.

Certains concepteurs de thèmes n’offriront pratiquement aucune aide. Tandis que d’autres mettront à votre disposition une foire aux questions, des explications claires et limpides sur l’installation, etc.

10. Son référencement

C’est l’optimisation pour les moteurs de recherche (SEO) qui permettra d’y être bien répertorié et d’obtenir davantage de visites sur votre site Web.

En choisissant votre nouveau thème, assurez-vous de la compatibilité avec les plugins de référencement, de façon qu’il soit plus facile de choisir les bons titres, les bons mots-clés, les balises, etc.

BONUS

Voici les liens directs des pages officiels de téléchargement de thèmes pour quelques-uns des principaux gestionnaires de contenu (CMS).

En passant, ces autres excellents conseils (« Choisissez le thème de votre site Web sans commettre de gaffes ») pourraient aussi vous aider à vous poser les bonnes questions avant d’arrêter votre choix.

Êtes-vous en processus de changement de votre thème de site Web ? Ou l’avez-vous peut-être déjà fait ? Quels sont les critères qui vous importent le plus lors du choix d’un nouveau thème pour votre site Web ?