Découvrez les porte-paroles des Rendez-vous de la francophonie 2024

Cette année, les deux porte-paroles de l’édition des Rendez-vous de la Francophonie 2024 sont Micheline Marchildon et LeFLOFRANCO.

Micheline Marchildon

Franco-Manitobaine fière et assumée, Micheline Marchildon est entre autres comédienne, animatrice et humoriste, et cumule les projets autant sur scène qu’à la télé.

En humour, elle fut parmi les participants des émissions Le prochain stand-up, le gala Rire en français et Trait d’humour, en plus de capsules sur TFO et YouTube, intitulées Guide Micheline des F.H.Q (francophones hors Québec).

On peut en apprendre davantage sur elle en lisant ce billet de blogue qui lui est consacré sur le site des RVF 2024, ou encore en écoutant le balado ci-dessous.

Le FLOFRANCO

Franco-Ontarien d’origine haïtienne, LeFLOFRANCO propose une pop urbaine multicolore dont les textes s’inspirent de son vécu.

Nommé dans la catégorie Découverte au Gala Trille Or en 2015, comme artiste solo hip-hop/rap en 2021 et 2023, ainsi que Coup de cœur du public en 2023, il a récolté également deux nominations en 2023 au Capital Music Awards comme Artiste solo de l’année et Auteur compositeur de l’année.

Apprenez-en davantage à son sujet en consultant cette page sur le site des RVF 2024, ainsi qu’en écoutant le balado plus bas.

Si vous désirez écouter plus de balados concernant les Rendez-vous de la Francophonie, nous vous invitons à consulter la page qui leur est consacrée sur le site officiel de l’événement.