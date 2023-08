Envoyer un fichier trop volumineux par courriel ? Pas de problème

Les fournisseurs de services de courriels, tout particulièrement les gratuits, ne permettent pas de joindre des fichiers trop volumineux à vos envois. Alors, voici 3 solutions pour y parvenir.

Comment faire ?

Utilisez un service de transfert de fichiers qui hébergera temporairement vos fichiers dans l’attente que ceux-ci soient récupérés par votre destinataire.

Ça vous permettra ainsi d’envoyer simplement un hyperlien à votre destinataire et celui-ci récupérera les fichiers dans l’espace de stockage. En voici trois exemples. Tous gratuits…

Avertissement : Bien que ces services soient réputés comme sécuritaires, la prudence la plus élémentaire implique de NE PAS utiliser de tels services afin de partager des fichiers renfermant des informations personnelles et/ou compromettantes. Ils pourraient cependant être très utiles, à titre d’exemple, pour partager vos productions sonores telles que des émissions de radio ou des podcasts.

WeTransfer

Lien : https://wetransfer.com

Parmi les services de transfert de fichiers volumineux, WeTransfer est sans doute l’un des plus connus.

Gratuit pour les fichiers jusqu’à 2 Go, il est toutefois possible d’envoyer des fichiers jusqu’à 200 Go avec la version payante.

Si votre fichier ou le total de vos fichiers dépassent les 2 Go alloués dans la version gratuite, il faudra alors procéder en plusieurs envois ou souscrire à la version professionnelle. Une version premium permet même le partage de fichiers de taille illimitée.

Disponible également sur les smartphones et les tablettes, WeTransfer est disponible sous Android et iOS.

Norishare

Lien : https://norishare.com

Un peu de la même façon que le très connu WeTransfer, Norishare est un service de partage de fichiers gratuit. À la différence cependant qu’il ne renferme aucune publicité.

Les fichiers que vous partagez à des proches ou des collègues y sont stockés pendant un maximum de 14 jours et sont accessibles par un lien de partage qu’on envoie par courriel au destinataire.

Contrairement à d’autres services, Norishare permet de prévisualiser les fichiers avant de les télécharger. Un net avantage qui permettra à votre destinataire d’avoir la certitude que le fichier qu’on lui destine est bel et bien réel, et non un virus. Disons que ça peut sécuriser les plus craintifs.

Send Anywhere

Lien : https://send-anywhere.com

Send Anywhere permet de partager des fichiers entre différents appareils de manière simple et rapide. On peut envoyer des fichiers de n’importe quelle taille et de n’importe quel type, aussi souvent qu’on le souhaite, et ce, gratuitement.

La qualité et le contenu des fichiers ne sont pas altérés. On peut par ailleurs partager des fichiers en utilisant une clé d’encryptage à 6 chiffres qui est généré en temps réel afin de garantir la sécurité de vos données.

Enfin, le service est disponible sur une multitude de systèmes d’opérations et de plateformes distinctes, incluant les smartphones, les tablettes et les ordinateurs.

Conclusion

WeTransfer jouit d’une excellente réputation et les gens le connaissent bien. Norishare a la particularité de permettre de voir préalablement le fichier envoyé. Tandis que Send Anywhere offre en outre une clé de codage à 6 chiffres qui assurent une plus grande confidentialité.

Espérons que ces trois solutions, toutes gratuites et ayant chacune des particularités qui leur sont propres, vous permettront d’achemine des fichiers trop volumineux qui n’auraient pu parvenir à vos destinataires simplement en pièces jointes par courrier électronique.