Fausses nouvelles : 5 questions à vous poser pour éviter d’en partager

À moins d’être foncièrement malfaisant, on craint tous les fausses nouvelles comme la peste. On a tous peur d’en partager et d’induire nos amis en erreur, ou, pis encore, de tomber soi-même dans le panneau. Mais, comment éviter d’en partager ?

Voici 5 questions qu’on devrait tous se poser si l’on souhaite éviter d’en partager.

1. Ai-je lu, écouté ou visionné la nouvelle au complet avant de la partager à mon tour ?

Il est essentiel avant de partager une nouvelle de s’assurer qu’on en a pris TOUS les détails. À titre d’exemple, un paragraphe d’inctroduction peut nous sembler très accrocheur, mais de le reste de l’histoire s’avérer finalement pas aussi préoccupant qu’on l’imaginait.

2. Les informations me sont-elles apparues comme étant réalistes ou plutôt invraisemblables?

Si c’est trop beau pour être vrai, ce ne l’est sans doute pas. Comme un concours où l’on fait tirer 10 maisons de 500 000 dollars en échange du simple partage d’un lien dans les réseaux sociaux.

3. S’agit-il d’une source fiable et authentique ou plutôt d’un site parodique et/ou viral?

Il existe sur internet d’impressionnantes quantités de sites de fausses nouvelles ou simplement de nouvelles virales, qui ne sont là en réalité que pour attirer les clics et générer des revenus à leurs créateurs avec de fausses nouvelles. Sachez les reconnaître.

4. Si je vérifie en ligne, d’autres sources fiables et reconnues traitent-elles du sujet?

Un grand nombre de publications n’est pas gage de véracité tant et aussi longtemps qu’on n’est pas devant des sources fiables. La Presse, CNN et MSNBC ont beaucoup plus à perdre en diffusant de fausses nouvelles que tous les sites de ‘buzz news’ réunis.

5. La nouvelle est-elle encore pertinente et d’actualité? Peut-être était-elle vraie… mais en 2016.

Vous voyez circuler dans vos médias sociaux une publication annonçant la disparition d’un enfant. Assurez-vous donc avant de repartager s’il s’agit bel et bien d’une disparition récente ou plutôt d’une vieille nouvelle qui refait surface.

N’hésitez pas à faire circuler ceci dans vos réseaux sociaux afin de conscientiser vos proches et vos amis à l’importance de bien vérifier les informations avant de les partager sur le Web.

En plus : 12 ressources Web pour s’assurer que les faits sont réels et/ou que d’autres sources traitent de la même information. Ça pourrait vous aider à accélérer votre vérification des faits.

Acrimed : www.acrimed.org

AP Fact Check : https://apnews.com/ap-fact-check

Bing News : www.bing.com/news

FactCheck : www.factcheck.org

Google actualités : news.google.com

HoaxBuster : www.hoaxbuster.com

Le Pharmachien : www.lepharmachien.com

Les Décodeursdu Monde.fr : www.lemonde.fr/les-decodeurs/

Media Bias/Fact Check : www.mediabiasfactcheck.com

Quackwatch : www.sceptiques.qc.ca/quackwatch/

Science Presse : www.sciencepresse.qc.ca/detecteur-rumeurs

Snopes : www.snopes.com

(Ces sites sont classés en ordre alphabétique. Nous n’endossons aucun d’entre eux et ils ne sont fournis qu’à titre indicatif.)

Si vous avez d’autres astuces sur la manière de se prémunir des fausses nouvelles et éviter d’en partager, faites-nous part de vos commentaires dans l’espace ci-dessous.