10 faits étonnants qui démontrent l’importance de la radio

Voici pas moins de 10 faits étonnants que vous ignorez peut-être sur la radio, mais qui démontrent son importance, même un siècle après son invention.

Saviez-vous que…

1 – ON RECOMMANDE DE METTRE UNE RADIO DANS VOTRE TROUSSE D’URGENCE

Partout dans le monde, les grandes organisations gouvernementales de sécurité publique recommandent l’ajout d’une radio à piles ou à manivelle dans la trousse d’urgence de base. Des exemples ? C’est le cas du gouvernement canadien, du gouvernement des États-Unis, de l’Irlande du Nord, ou encore de l’Australie. En fait, vous retrouverez cette consigne sur tous les continents.

2 – LA RADIO EST UN SERVICE ESSENTIEL

Pendant le crise de la COVID-19, les stations de radio ont été classées comme services publics essentiels par le gouvernement du Canada, ainsi que les provinces et territoires du pays.

3 – LA CIA TIENT LE COMPTE DES STATIONS DE RADIO

L’agence de renseignement américaine, la CIA (Centre Intelligence Agency) tient le compte des stations de radio et de télévision à travers le monde. Une compilation mise à jour régulièrement par l’agence fédérale de la sécurité et du renseignement.

4 – IL Y A ENCORE UN SERVICE NATIONAL DE RADIOMÉTÉO

Le Canada dispose d’un service appelé Radiométéo (sur ondes VHF) qui dissémine des infos météorologiques. 90 % des Canadiens se trouvent à portée d’un émetteur du service, et, s’il n’y en a pas, les informations émises sur les bandes AM ou FM peuvent être captés sur un récepteur radio ordinaire.

5 – ON PEUT ÉCOUTER LA NBA, LA LNH, LA MLB ET LA NFL À LA RADIO

Les 4 grandes ligues sportives d’Amérique du Nord diffusent leurs matchs à la radio. Le baseball majeur (MLB) le fait entre autres depuis plus de 80 ans. Tandis que les matchs de la Ligue nationale de hockey (NHL) sont radiodiffusés depuis le début des années 1930.

6 – ELLE A SA JOURNÉE MONDIALE… LA VEILLE DE LA ST-VALENTIN

Il existe une Journée mondiale consacrée à la radio. Elle a été proclamée en 2011 par les États membres de l’UNESCO, puis adoptée officiellement par l’ONU en 2012. Comment vous rappeler de la date ? Elle est célébrée le 13 février, la veille de la Saint-Valentin.

7 – LES RADIOS PIRATES EXISTENT DEPUIS AU MOINS 1925

Le phénomène des radios pirates existent depuis près de 100 ans. Dès 1925, une première radio pirate (WUMS) émet depuis la mer. Elle continuera de le faire à peu près jusqu’aux années 1970. La signification de son indicatif WUMS ? “We’re unknown mysterious station” (trad. libre : “Nous sommes la mystérieuse station inconnue”).

8 – IL EXISTE MÊME UN TEMPLE DE LA RENOMMÉE DE LA RADIO PIRATE

Vous aimeriez en apprendre davantage sur les radios pirates ? Consultez le North American Pirate Radio Hall of Fame. Littéralement un temple de la renommée des radios pirates. Rien n’est pris à la légère. Il est même doté d’un conseil de direction. Et, oui, il existe encore des radios pirates en activité dans le monde.

9 – ENCORE PLUS DE 15 000 RADIOS AM ET FM AUX ÉTATS-UNIS

En date du 31 mars 2021, on dénombrait encore 15 541 stations de radio (AM ou FM) aux États-Unis. C’est le pays qui en compte le plus. Soit 4 546 stations AM, 6 682 radios FM commerciales, ainsi que 4 213 à vocation dite éducative. La Commission fédérale américaine des communications en publie les statistiques à chaque trimestre.

10 – LA RADIO SAUVE DES FEMMES ET DE JEUNES FILLES

La radio peut éviter le mariage prématurée à de jeunes filles en Afrique. Elle leur a permis d’entamer ou de poursuivre leur scolarité malgré la pandémie. Ou encore, elle leur a offert l’opportunité de freiner la diffusion des fausses informations pendant la crise sanitaire.

