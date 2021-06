10 raisons pourquoi la radio a encore autant de succès dans le monde

Voici au moins 10 excellentes raisons pourquoi la radio connaît encore autant de succès dans le monde.

1. La radio est partout sur le globe

Selon un décompte effectué par la CIA aux États-Unis, on dénombre approximativement 44 000 stations de radio encore en opération dans le monde, tous genres confondus (AM, FM, DAB+, etc.). Il existe même des stations de radio qui transmettent… en Antarctique.

2. La radio est facilement accessible

Sans forfait de données mobiles, ni point de connexion à un serveur. On la reçoit simplement par la voie des ondes. Sur un simple récepteur portatif, un baladeur, ou dans la voiture lors de nos déplacements. Mais, elle a quand même trouvé le don de se réinventer en s’ouvrant aussi à l’internet.

3. La radio n’a pas besoin de grosses infrastructures

On peut faire de la radio dans un local à peine plus grand qu’un placard à balais, si on le souhaite. Bien souvent, les équipements (processeur FM, codecs audio, lien vers le site émetteur, etc.) tiennent dans une armoire à peu près de la taille d’une grosse armoire.

4. La radio est agile et extrêmement mobile

Oubliez le gros camion de la chaîne télé avec l’antenne satellite ou le lien micro-ondes. Armé d’un simple téléphone cellulaire, d’un microphone enfichable et d’un enregistreur portable, un journaliste radio vous fera un reportage en direct en moins de deux.

5. La radio nous rend tous égaux

Jeunes et vieux, petits et grands, pauvres ou riches. Qu’on vive en Amérique ou en Asie, comme en Afrique. Tout le monde a accès à la radio facilement et rapidement. C’est incontestablement le média de masse le plus accessible qui soit.

6. La radio inspire confiance

Collée aux réalités et aux besoins de son public, la radio est le média qui inspire le plus confiance. À titre d’exemple, dans un sondage mené auprès des populations africaines de six pays (Mali, Niger, Burkina Faso, République centrafricaine, République démocratique du Congo et Madagascar), 83% des répondants ont déclaré qu’ils écoutaient la radio À TOUS LES JOURS.

7. La radio transmet le savoir et la connaissance

Elle aide des femmes africaines à se lancer en agriculture en leur fournissant l’apprentissage à distance, pour qu’elles puissent ainsi subvenir aux besoins de leur famille. L’organisme Radios Rurales Internationales (Farm Radio International) peut en témoigner. Lors de la crise sanitaire de la COVID-19, c’est également grâce à la radio que les enfants ont pu poursuivre leur apprentissage à distance dans plusieurs pays du monde.

8. La radio peut servir la démocratie

La radio permet aux populations du globe, et même dans certains coins reculés, de s’informer d’enjeux politiques, de participer aux débats publics et s’informer sur le processus électoral. Au Canada, dans nos radios communautaires, il n’est d’ailleurs pas rare que des émissions soient organisées lors des élections pour permettre aux électeurs d’entendre les candidats leur parler.

9. La radio mobilise la population

Elle a la faculté de mobiliser les gens autour de projets et d’intérêts communs. Au Nouveau-Brunswick, la radio locale (CFAI FM) organise une marche bien spéciale qui mobilise des centaines voire des milliers de personnes à chaque année. De fait, partout sur la planète, des organismes comptent sur la radio pour mobiliser la population.

10. La radio brise la solitude

Pour des personnes seules, la radio est une compagne bien appréciée pour briser la solitude. On peut chanter, taper du pied ou même danser en écoutant nos airs préférés à la radio. Voyez d’ailleurs comment elle aide aussi les personnes aînées à vieillir en santé.