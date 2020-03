19 mesures pour vous protéger du coronavirus COVID-19 en studio

19 mesures à prendre immédiatement et rapidement afin de limiter les risque d’infection et de propagation du coronavirus (COVID-19) si vous devez à tout prix être en ondes ces jours-ci.

On a besoin de gens en santé pour continuer de nous informer et nous divertir, en ondes, à la radio ainsi qu’à la télévision et dans les journaux.

Certains gestes sont l’évidence même, comme de se laver les mains puisqu’on nous le rappelle constamment.

D’autres mesures en revanche peuvent tout de même être posés rapidement et facilement pour se protéger soi-même ainsi que nos collègues de travail.

– Limitez le nombre de personnes en studio (idéalement, travaillez seul en studio);

– Si vous pouvez animer depuis la maison, faites-le;

– Gardez vos distances s’il doit absolument y avoir un(e) collègue en studio avec vous;

– Désolé. Pas d’invité en personne ces jours-ci (on fait plutôt des entrevues téléphoniques);

– Lavez vos mains avant d’entrer en ondes et lorsque vous en sortez;

– Gardez une bouteille de solution en gel hydroalcoolique en studio, sinon apportez la vôtre;

– Mieux, enfilez des gants jetables en latex ou en nitrile, puis lavez-vous les mains dès leur retrait;

– Ne portez pas vos mains à vos yeux, bouche et nez après avoir touché des surfaces de travail;

– Ne touchez pas le microphone à mains nues;

– Servez-vous de vos propres écouteurs, ceux en studio ont été manipulés par tous vos collègues;

– Retournez-vous pour éternuer ou tousser loin de la console, du combiné du téléphone, du clavier et de l’écran;

– D’ailleurs, toussez dans votre coude plutôt que dans votre poing;

– Cela étant dit, absentez-vous du travail si vous présentez des symptômes grippaux;

– Nettoyez la bonnette du micro et/ou changez-la de temps en temps;

– Utilisez si possible des bonnettes de micro jetables semblables à celles-ci; 1

– Nettoyez les surfaces de travail régulièrement avec des produits désinfectants;

– Pour le clavier d’ordinateur, un coton-tige imprégné à 50% d’eau et 50% d’alcool alcool à friction fait l’affaire;

– Pour l’écran d’ordinateur, servez-vous de lingettes spécialement conçues à cet usage;

– Pour la console, on peut laver délicatement les boutons en plastique avec des lingettes désinfectantes de type Lysol, MAIS en prenant grand soin de bien essorer la lingette préalablement afin d’éviter de mettre du liquide dans les fentes; (Ce n’est pas le temps d’abîmer le matériel)

1 : Le lien inséré l’est seulement à titre de référence et je n’ai aucune affiliation ni rétribution pour celui-ci.